Der "King of the Surf Guitar" ist tot

Laut, verwegen und extrem cool – Dick Dale war einer der ersten wilden Männer des Rock'n'Roll, ein origineller Stilist der frühen Rockmusik. Wenn er sich zu Beginn der 60er Jahre seine Fender Stratocaster umhing, den Volumen-Regler am Verstärker auf Rechtsanschlag gedreht, und in die Saiten griff, dann brach ein elektroakustischer Sturm los.

Erfinder der Surf Music

Dick Dale war bekannt für simple, anrührende Soli, die er meist nur auf einer Saite spielte. Der in Boston als Richard Anthony Monsour geborene Dale war der Sohn eines Libanesen und einer Polin. Als Kind wurde er musikalisch beeinflusst von seinem Onkel, einem Oud-Spieler. Auf der Oud, der bundlosen, arabischen Laute, bieten sich Läufe auf nur einer Saite geradezu an. Insofern finden sich in Dales Stücken wie "Misirlou" und "Let's Go Trippin" auch Einflüsse aus der orientalischen Musik.

Seine Musik sollte die Wucht der Meeresbrandung haben. Zu klingen wie Wellen, die ans Ufer schlagen – das war Dales Ideal. Die Surfer Boys an Amerikas Westküste erklärten die erfrischenden, mit viel Hall versehenen Sounds zur Surf Music – Klang gewordenes Kalifornien, gewissermaßen. Sein Gitarrenspiel hat auch Gitarristen wie Jimi Hendrix oder Pete Townshend beeinflusst. Als die Beatles und Stones Anfang der 60er Jahre mit deutlich raffinierterer Popmusik ankamen, geriet Dick Dale, der junge Wilde, in Vergessenheit – spielte aber weiter Konzerte.