Dichterin der Wenigen: Louise Glücks schüchterne Nobelpreis-Rede

Der Umstand, dass in Stockholm bei den Nobel Lectures dieses Jahr alles virtuell stattfindet, hat einen Meister der Womöglichkeit auf den Plan gerufen. Vor wenigen Tagen erlaubte sich der italienische Fälscher Tommaso Debenedetti den – nun ja – Jux, einen Fake Account auf Twitter einzurichten: @PoetLouiseGluck: "Thursday morning. Joining Twitter. Amazing!"

Glücklicherweise geht Debenedetti mittlerweile so plump vor, dass schnell klar war: Das hier ist nicht die 77-jährige Lyrikerin und Essayistin Louise Glück, über deren Auszeichnung ihr langjähriger amerikanischer Verleger Michael Schmidt dem Guardian sagt: Es sei schon bemerkenswert, eine Poetin zu ehren in Zeiten, in denen eine gute Performance "de rigeur" sei, also unerlässlich, ein absolutes Muss.

Die Nobelpreisrede 2020: Ein ins Netz gestelltes Manuskript

Louise Glück ist keine solche Performerin, sie meidet den großen Auftritt. So hielt sie ihre Rede noch nicht einmal per Videoschalte. Die Schwedische Akademie stellte lediglich das Manuskript ihrer Nobel Lecture ins Netz. Darin schreibt sie von ihrem tiefen Misstrauen dem "öffentlichen Leben" gegenüber, diesem ihr suspekten Gefilde, "in welchem die Verallgemeinerung die Präzision ausradiert" und "Aufrichtigkeit durch Teilwahrheiten ersetzt" werde.

Dichtung ist für diese Schriftstellerin allein das intime Gespräch, der Dialog zwischen zwei Menschen, Autor und Leserin, und das seit frühester Kindheit. Mit fünf oder sechs Jahren habe sie im Haus ihrer Großmutter William Blakes "Lieder der Unschuld und Erfahrung" gefunden und jenen "kleinen schwarzen Jungen", über den Blake eines seiner Lieder verfasste, aus den Zeilen zu ihr sprechen gehört.

Der Leser sei immer ein "Mitverschwörer", findet Louise Glück. Sie habe stets Emily Dickinsons Vers im Kopf, die lauten: "Iʼm nobody. Who are you? / Are you nobody, too? Then there’s a pair of us – don’t tell. / They'd banish us, you know." - "Ich bin Niemand! Wer bist du? / Bist auch du Niemand? / Dann sind wir schon zu zweit, aber verrat’s keinem! / Sie würden uns verbannen, weißt du."

"Das Licht war zu hell. Das Ausmaß zu gewaltig."

Den zweiten Part dieses Gedichts von Emily Dickinson musste Louise Glück gar nicht mehr zitieren, man sprach ihn mit: "Wie trostlos es ist, jemand zu sein! / So öffentlich wie ein Frosch / den eigenen Namen den lieben langen Tag / einem bewundernden Sumpf zu nennen." Offenkundig will sich die Nobelpreisträgerin diesem "bewundernden Sumpf" gar nicht erst ausliefern.

Als sie am achten Oktober 2020 von der ihr zuteil werdenden Ehrung erfuhr, habe sie "Panik" empfunden: "Das Licht war zu hell. Das Ausmaß zu gewaltig." Die Leserinnen und Leser kämen immer nur einzeln, "einer nach dem anderen". Bei Louise Glück trifft dies im Wortsinne zu. Am Tag der Preisbekanntgabe im Oktober hatte sich ihr 2007 erschienener Gedichtband "Averno" hierzulande über die Jahre 745mal verkauft und der 2008 übersetzte Band "Wilde Iris" rund 500mal, wie der Luchterhand-Verlag mitteilte. Louise Glück war schon immer und mit Bedacht eine Dichterin der Wenigen – dass sie dies nicht stört, sondern dass dies immer schon ihr innigster Wunsch gewesen ist, hat diese Nobel Lecture eindrucksvoll unterstrichen.