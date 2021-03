Dichter Adam Zagajewski mit 75 Jahren gestorben

Der polnische Dichter und Essayist Adam Zagajewski ist tot. Er starb am Sonntagabend im Alter von 75 Jahren in Krakau, wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf seinen Verlag berichtete. Bekannt ist er vor allem für sein Gedicht "Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen", welches das Magazin "New Yorker" nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 abdruckte. Sein Tod sei ein "großer Verlust für die polnische Literatur", schrieb Polens Präsident Andrzej Duda auf Twitter.

Bruch mit Lyrik-Traditionen

Zagajewski wurde 1945 im heute zur Ukraine gehörenden Lemberg geboren. Nach einem Studium der Psychologie und Philosophie schloss er sich der Dichterformation «Nowa fala» (Neue Welle) an, die mit althergebrachten Lyrik-Konventionen brechen wollte. Bekannt war er dabei für seinen leichten, auf den ersten Blick beiläufigen Ton, der fast schon musikalische Züge trug. 1975 unterzeichnete er den kritischen «Brief der 59», in dem sich eine Vielzahl polnischer Intellektueller gegen geplante Verfassungsänderungen der kommunistischen Regierung aussprach. 1982 emigrierte Zagajewski in den Westen und ließ sich in Paris nieder. Seit 2002 lebte er wieder in Polen, unterrichtete daneben ab 2007 Literatur an der Universität von Chicago.

Zagajewski erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Heinrich-Mann-Preis, den Eichendorff-Literaturpreis und den Orden «Pour le mérite» für Wissenschaften und Künste. Der Lyriker, der zeitweise als Anwärter auf den Literaturnobelpreis gehandelt wurde, war seit 2015 Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. In deutscher Übersetzung sind unter anderem die Gedichtbände «Asymmetrie» und «Unsichtbare Hand» sowie mehrere Essay-Sammlungen erschienen.

