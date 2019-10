Diamond Stingily hinterfragt Identität im Kunstverein München

Alles fing mit dem Tod an. Mit der Inszenierung des eigenen Todes in dem Schaufenster einer Galerie in Chicago. Zwei Blumensträuße, Bonbons, eine Bibel und ein Abschiedsgedicht – alles drapiert auf einem Tisch mit Spitzendeckchen. "Forever in Our Hearts" – so nannte Diamond Stingily ihre erste Installation, mit der sie sich gleich mal von ihrem alten Ich verabschiedete und ein Neues erfand. Denn Stingily wollte damals eigentlich Schriftstellerin werden, die Bildende Kunst schien weit entfernt bis unerreichbar. Dann kam Puppies Puppies, eine befreundete Künstlerin mit eigener Galerie, die Stingily ermutigte, ihre Bedenken hinter sich zu lassen und es doch einfach Mal auszuprobieren mit der Kunst.

Das war 2015, also gerade Mal vor vier Jahren. Heute steht Diamond Stingily, 29, selbstbewusst in den Räumen des Münchner Kunstvereins – inmitten ihrer ersten Soloshow in Deutschland. Diese beginnt mit der Installation "Entryways", was so viel heißt wie Eingangsbereich oder auch Schleuse. Fünf abgenutzt wirkende Holztüren stehen da nebeneinander, mit einem guten Meter Abstand von der Wand, an der sie mit Metallstangen befestigt sind. Vor jeder der Türen lehnt ein Baseballschläger. Einladend sieht das nicht gerade aus.