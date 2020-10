Dialog statt Cancel Culture: die Neuhängung in der Pinakothek

Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart

"Es ist einfach so, dass der kulturelle Kontext, in dem sich Nolde oder Kirchner bewegen, kolonialistisch ist", erläutert Oliver Kase. "Und das steht heute in der Kritik. Insofern müsste man das eigentlich historisch-kritisch kommentieren. Wir haben jedoch einen anderen Weg gewählt und zeigen die Werke einer Künstlerin, für die diese Quellen immer noch inspirierend sind, die aber nicht aus einem westlich-männlichen Kontext kommt, sondern aus Pakistan."

Aaron Curry baut große Holzsteckarbeiten im kubistischen Stile Picassos. Gillian Wearing porträtiert sich als Fotografen-Fürst August Sander. Und die deutsche Künstlerin Katja Strunz rekonstruiert abstrakte Formen mit Gegenständen, die sie auf dem Schrottplatz findet. Alle diese Arbeiten verhandeln das Spannungsverhältnis von Gegenwart und Vergangenheit, von Erinnern und Vergessen.

"Das ist auch etwas, was mich im Museum immer wieder beschäftigt", erzählt Strunz: "Dieses Phänomen: Was ist Vergangenheit und wie kann ich sie vergehen lassen? Was ist zu viel, was ist zu wenig?" Eine Antwort darauf liefert eben diese Ausstellung: Sie überzeugt gerade deshalb, weil sie das Alte nicht abhängen oder ausradieren will (was, Stichwort "cancel culture" ja durchaus im Trend liegt), sondern Alt und Neu in Dialog setzt und so 13 Räume schafft, die auf vielfältige Weise die ewigen Themen von Kunst und Leben widerspiegeln: den Tod, die Liebe, unseren Körper und Geist. Und nicht zu vergessen: die Freundschaft.