Diakon mit Tattoos: Botschaft Jesu auf der Haut und im Herzen

Gleich beginnt der Sonntagsgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Altenthann im Nürnberger Land. Diakon Rainer Fuchs trägt ein Geheimnis unter seiner Albe. Er ist tätowiert, doch während des Gottesdienstes sind seine Tattoos nicht sichtbar.

Der gebürtige Nürnberger, Jahrgang 1973, ist Studienleiter der Evangelisch-Lutherischen Gemeindeakademie Rummelsberg. Viele Jahre lang hat er als Diakon in München-Giesing gearbeitet. In seiner Freizeit fährt er Motorrad und Oldtimer, der Rock`n`Roller hört gerne Musik von Jonny Cash. Und er liebt Tattoos. "Ich glaube, das ist schon Körperkult, was ich da tue. Der 'Tempel Gottes' ist bei mir eben etwas bunter als bei anderen."

Glaubensbekenntnis auf der Haut

Erst spät, mit über 30 Jahren, hat er begonnen, aus seinem Körper ein Gesamtkunstwerk zu machen. So ließ er sich das erste Tattoo nach der Scheidung von seiner ersten Frau stechen. Für ihn ein Befreiungsschlag und der Beginn einer neuen Lebensphase. Jetzt ist er in zweiter Ehe wieder verheiratet und Vater einer Tochter. Und mittlerweile breitet sich eine bunte Bilderpracht über seinen Körper aus. Auf seinem Rücken ist das Abendmahl zu sehen, auf seinen Armen die sieben Werke der Barmherzigkeit. Fuchs erklärt: "Das heißt, Fremde beherbergen, Gefangene besuchen, Kranke heilen, Durstige tränken, Hungrige speisen, Tote bestatten und Nackte bekleiden. Das ist das, was mich antreibt. Und das ist das, was mich Diakon sein lässt, was mein Auftrag ist."

Er lebt dieses biblische Ideal im Alltag, etwa wenn er Hans Roß besucht. Der 76-Jährige ist alleinstehend, ohne festen Wohnsitz. Er fährt mit seinem Wohnwagen durch Europa, hat keine Familie und keine Angehörigen. Auf Rainer Fuchs kann er sich verlassen. Die Handynummer des Diakons liegt im Auto für den Fall der Fälle. "Er ist mein Freund, weil wir beide Motorradfahrer sind, und er hat mir angeboten, mich auch in meiner letzten Stunde zu begleiten. Und das ist mir sehr wichtig."

Ein Menschenfischer im Dienst am Nächsten

"Gott geht unter die Haut", so heißt das Buch, das Diakon Fuchs geschrieben hat. Dabei geht es auch um seine Tattoos. Immer wieder wird er auch darauf angesprochen, etwa gefragt, was denn passiere, wenn er alt werde. Er trage seine Tätowierungen als Glaubensbekenntnis und störe sich nicht dran, wenn sie mit ihm altern, sagt Fuchs.

Hin und wieder kommt noch ein neues Motiv hinzu. In einem Tattoo-Studio in München-Schwabing lässt er sich von Florian Hess einen Delphin stechen. Er trägt eine Bibel unter der Flosse. Religiöse Motive sind bei der Kundschaft nach wie vor beliebt, berichtet Hess, dazu zählen etwa das Kreuz oder Schriftzeichen aus dem Koran.

Gut zwei Stunden muss Diakon Rainer Fuchs auf einer Liege durchhalten, dann ist das Tattoo auf seiner Wade fertig. Ein gutgelaunter Delphin mit Bibel, eine Anspielung auf Matthäus Kapitel 4, Vers 19: ein Menschenfischer. So wie Diakon Rainer Fuchs selbst einer ist.