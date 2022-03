Diagnose Sprachstörung: Action-Star Bruce Willis hört auf

Er hätte einen schöneren Abgang verdient gehabt: Kurz vor dem gesundheitlich erzwungenen Karriere-Ende war Action-Legende Bruce Willis acht Mal für eine "Goldene Himbeere" nominiert, den berüchtigten Negativ-Preis der Filmindustrie. Grund dafür: Kritiker warfen ihm vor, viel zu viele Drehbücher anzunehmen, auch solche, in denen er nur wenige Sätze zu übernehmen hatte. Es sei ihm ausschließlich darum gegangen, seinen Namen möglichst gewinnbringend zu vermarkten, auf dass viele Produzenten mit ihm werben konnten. Die Qualität der "Stangenware" war meist unterirdisch.

Letzte Rolle: Bewährungshelfer auf Abwegen

Jetzt meldete sich die Familie von Willis mit der traurigen Mitteilung, beim Schauspieler, der mit Erfolgen wie "Stirb langsam" und "Fegefeuer der Eitelkeiten" berühmt wurde, sei "Aphasie" diagnostiziert worden. Die Krankheit beeinträchtige die "kognitiven Fähigkeiten": "Als Folge davon und reiflicher Überlegung gibt Bruce die Karriere, die ihm soviel bedeutete, auf. Das ist für unsere Familie eine herausfordernde Zeit und wir schätzen eure fortgesetzte Zuneigung, Mitgefühl und Unterstützung."

Der vorerst letzte Film, den Willis abdrehen konnte, heißt "A Day to Die". Die Aufnahmen fanden während der Pandemie im März und April vergangenen Jahres in Jackson/Mississippi statt. Die Veröffentlichung war als Video on Demand für den 4. März geplant. Willis spielt darin einen Bewährungshelfer, der von einem Clan-Boss erpresst wird. Er muss innerhalb von zwölf Stunden mehrere Raubüberfälle begehen, um die geschuldeten zwei Millionen Dollar zurückzahlen zu können.

Willis, der zeitweise zu den bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods gehörte, war auch als Sänger tätig und stand ab und zu mit seiner Band auf der Bühne. Mit dem Album "The Return of Bruno", das bei Motown erschien, war er 1987 recht erfolgreich: Es erreichte in den USA Platz 14 der Charts.