Diagnose Schizophrenie: Bewegendes Buch von Robbert Kolker

Für den Journalisten Robert Kolker war es eigentlich ein Jackpot, als ihn die zwei Galvin-Schwestern baten, über ihre 14-köpfige Familie zu schreiben. Nur wusste er das damals noch nicht, stattdessen war er zunächst einmal skeptisch. Würden auch wirklich alle noch lebenden Galvins mit ihm reden?

Ein Jahr lang sichtete er das Terrain, erst dann sagte er zu. Dieses Heranpirschen erzählt viel über Robert Kolker. Er interessiert sich für Menschen – besonders für die, die in der Berichterstattung nicht vorkommen. Die Galvins sind so ein Fall: Mimi, Don und ihre zwischen 1945 und 1965 geborenen zwölf Kinder: Zehn Jungen, zwei Mädchen.

Bilderbuchfamilie

Mehrere Jahre hat Kolker an dem Buch "Hidden Valley Road" gearbeitet. Hunderte Stunden Interviews geführt mit der Familie, Freunden, Nachbarn, Ärzten, Wissenschaftlern. Herausgekommen ist ein tiefer Einblick in das Leben und Denken der Familie. Näher kann ein Außenstehender nicht herankommen.

Was jeder einzelne der Galvins durchgemacht hat, kann man am Ende nachvollziehen. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Die gebildete Mutter Mimi, die jeden Abend zwei Kuchen bäckt, dafür sorgt, dass die Betten akkurat gemacht sind. Und Vater Don, der gut aussehende, karrierebewusste Air Force Offizier. Die Kinder: adrett gekleidet, sportlich und musikalisch begabt. Doch dann kommt der Fluch über die Familie.

Schizophrenie in den 1960-Jahren

Donald, der älteste, ist der erste, nach und nach folgen ihm fünf Brüder. Die Diagnose ist immer dieselbe: Schizophrenie. Nur was bedeutet das in den 1960er Jahren? Elektroschocks, Insulinkoma, Medikamentencocktails mit krassen Nebenwirkungen.

Die Eltern versuchen die Fassade der Musterfamilie aufrechtzuerhalten, bis einer der Söhne erst seiner Freundin den Kopf wegschießt, dann sich selbst.

Medizin- und Familiengeschichte

Kolker verbindet Familien- mit Medizingeschichte. Es ist eine des fortwährenden Irrtums. Erst in den 1980er Jahren rücken die Gene in den Fokus und die Galvins werden zum Studienobjekt.

Doch so sehr die Familie der Wissenschaft bei der Ursachenforschung weiterhilft, so wenig hilft die Wissenschaft ihr, besser mit der Krankheit klarzukommen, erzählt Kolker.

Mimi will ihre kranken Kinder nicht abschieben. Wer alt genug und gesund ist, flieht. Pech für die Jüngsten, die beiden Mädchen. Sie erleben, wie ein Bruder das Haus auf den Kopf stellt, der andere auf den Boden uriniert, weil darunter der Satan wohnt, sie müssen sich vor ihren Gewaltausbrüchen verstecken und werden von dem, der sie beschützen soll, missbraucht.

Drei Frauenschicksale

Gleichzeitig stellen sie sich jeden Morgen die Frage: Trifft die Krankheit heute auch mich?

Kolker hegt große Bewunderung für die drei Galvin Frauen, Mimi, die 2017 mit 92 Jahren stirbt, und die beiden Schwestern, die ihr Innerstes offenbaren, um die Öffentlichkeit für die Krankheit zu sensibilisieren. Mit großer Empathie und Tiefenschärfe begleitet Kolker sie durch die Jahrzehnte, macht den alltäglichen Horror greifbar. Und erzählt ganz nebenbei eine Familiensaga über 14 außergewöhnliche Menschen.

"Hidden Valley Road" ist für 22 Euro bei btb erschienen. Aus dem Amerikanischen übersetzt wurde das Buch von Henning Dedekind.