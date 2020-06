Diagnose Multiple Sklerose: Kampf um neue Lebensträume

Margot Kraft aus München ist 68 Jahre alt. Sie ist in einem Dorf in Oberschwaben geboren und aufgewachsen. Das Leben ihrer Vorfahren: drei Generationen lang geprägt von Erfolg und erfolgreichem Unternehmergeist. Ihr Vater motiviert Margot früh, ihre Lebensträume zu verwirklichen. Sie liebt das Motorradfahren, Ski- und Wasserskilaufen. Mit ihren 1,80 Metern wird sie als Model engagiert. Nach ersten Jahren als medizinisch-technische Assistentin startet sie nach einem Betriebswirtschaftsstudium beruflich im IT-Bereich neu durch.

Ihr Entschluss: Nicht von der Krankheit unterkriegen lassen

Über ihre Arbeit lernt Margot ihren Mann Roy kennen. Sie ziehen nach München um, heiraten, Sohn Dennis wird geboren. Als Dennis vier Jahre alt ist, kann sich Margot eines Morgens kaum bewegen. Sie kommt ins Krankenhaus, die erschütternde Diagnose: Multiple Sklerose. Über den Verlauf der Krankheit können kaum Prognosen abgegeben werden. Doch sie beschließt damals, dass sie sich von der MS nicht unterkriegen lassen wird.

Berentung mit 54 Jahren

Anfangs helfen Behandlungen und Medikamente. Besonders ihr Sohn ist für Margot immer wieder Motivation weiterzumachen. Elf Jahre lang kann sie weiterarbeiten. Doch 2005 bekommt sie wieder einen schwerer Schub. Der behandelnde Arzt rät ihr zur Berentung. Da ist Margot Kraft 54 Jahre alt. Die Familie zieht um in eine Wohnung, in der Margot sich gut bewegen kann. Vor allem der Fahrstuhl ist wichtig.

Neuen Lebenstraum gefunden: MS-Bazar für gebrauchte Kleidung

Fünf Jahre lang sucht sie nach einer ehrenamtlichen Aufgabe, die ihr Erfüllung schenkt. Die aussortierten Kleidungsstücke bringt sie bei ihrem Umzug zum MS Bazar – und wird ehrenamtliche Mitarbeiterin, nach vier Jahren die Chefin. Vier Mal im Jahr gibt es Verkaufszeiten dieses Second Hand Marktes, eines davon im MVG-Museum. In Coronazeiten ist das nicht möglich. Margot Kraft steht mit 40 ehrenamtlichen Frauen und Männern wieder vor großen Herausforderungen.

Was als kleiner "Flohmarkt" in einer Privatwohnung begann, ist in über 40 Jahren unter dem Namen MS Bazar zu einem der größten, rein ehrenamtlich geführten Wohltätigkeitsbazare Deutschlands geworden. Das Anliegen des Bazar-Teams ist gestern wie heute das Gleiche: Bayerischen MS-Betroffenen und ihren Angehörigen mit dem Erlös finanziell beizustehen.