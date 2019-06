Der lange Weg zum neuen Museum

Dezember 2008: In seiner Regierungserklärung kündigt Ministerpräsident Horst Seehofer den Bau eines Museums für Bayerische Geschichte an. Das "Haus der Bayerischen Geschichte" in Augsburg wird mit der Konzeption beauftragt.

Dezember 2011: 25 bayerische Städte haben sich als Standort für das geplante Museum beworben, darunter sind unter anderem Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt. Den Zuschlag bekommt Regensburg. Für die Stadt spricht ihre reiche Geschichte und der passende Bauplatz am Rande der historischen Altstadt.

Mai 2013: Entscheidung im Architektenwettbewerb. Der Zuschlag geht an den Entwurf des Frankfurter Büros Wörner, Traxler und Richter. Insgesamt wurden mehr als 250 Wettbewerbsarbeiten eingereicht. Damit die Jury alle Modelle in Ruhe begutachten kann, wird ein leerstehendes Möbelhaus im Regensburger Osten angemietet.

22. Mai 2015: Grundsteinlegung für das neue Museum. Am gleichen Tag wird im Regensburger Salzstadel – in unmittelbarer Nähe zur Baustelle – eine Ausstellung zum Konzept des Museums eröffnet. Hier bekommen die Bürger zum ersten Mal einen genaueren Einblick, welche Themen in dem neuen Museum präsentiert werden sollen.

Juni 2015: Die Bevölkerung ist aufgerufen, Exponate für das neue Museum zur Verfügung zu stellen. Ein Expertengremium sichtet in Regensburg die eingereichten Gegenstände und entscheidet, welche in die Sammlung aufgenommen werden.

Dezember 2016: Auf der Baustelle am Regensburger Donaumarkt gibt es Probleme und Verzögerungen. Gründungsdirektor Richard Loibl ist dennoch zuversichtlich, dass das Haus wie geplant im Jahr 2018 eröffnet werden kann – und er täuscht sich.

9. Juli 2017: Unbekannte legen Feuer in einem Nebengebäude des neuen Museums. Es entsteht ein Schaden in zweistelligem Millionenbereich. Die für Herbst 2018 geplante Eröffnung des Museums muss verschoben werden.