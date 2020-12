Deutschlands Erste: Sie ist Digital-Expertin am Theater Augsburg

Staatstheater Augsburg. Anfang Oktober. Für die Oper "Orfeo ed Euridice" hat man sich etwas Besonderes ausgedacht: Jeder Zuschauer bekommt eine Virtual-Reality-Brille. Setzt man die auf, sieht man neben sich nicht mehr seinen Sitznachbarn, sondern die Hölle. Natürlich nur digital. Dass in Augsburg mit solchen Experimenten digitales und analoges Theater immer öfter verschwimmen, hat einen Grund: Tina Lorenz. Erste offiziell angestellte Digitalbeauftragte an einem deutschen Theater: "Also ich warte seit zwanzig Jahren auf den Job. Und man muss Interesse für beides mitbringen: Zum einen muss man wissen, wie Theater funktioniert, und zum anderen muss man sich mit der technologischen Seite beschäftigen."

Ehemals Mitglied der Piraten-Partei

Theater und Netzwelt. Tina Lorenz kennt beides. Die Theaterwissenschaftlerin war früh im Chaos Computer Club, war zeitweilig Mitglied der Piraten-Partei und forderte schon vor Jahren in engagierten Essays: Die Theater sollen doch endlich mal ihre Stücke streamen. Seit dieser Spielzeit ist Lorenz nun am Staatstheater Augsburg angestellt. Ihr Auftrag: mehr Digitalität wagen. Vor allem auch auf künstlerischer Ebene. Tina Lorenz erzählt: "Ich erlebe gerade am Theater so einen gewissen Kulturpessimismus, was das Internet angeht. Das ist da, wo die Trolle sind, das ist da, wo die Querdenker sind, das ist da, wo die ganzen Idioten rumhängen und wir haben hier irgendwie die große Kunst." Und da werde "irgendwie so ein Graben geschlagen, den es aber eigentlich gar nicht gibt".

Lorenz: "Man muss anders inszenieren, andere Geschichten erzählen"

Nun ist 2020 das Jahr einer notgedrungenen Digitalisierung für alle Theater. Wegen Corona streamt heute fast jedes Theater seine Stücke. Der digitale Mehrwert von Theater erschließt sich da aber nicht unbedingt. Zeigen die abgefilmten Bühnen im Stream nicht gerade, dass Theater am besten doch im Theater stattfindet und eben nicht am Bildschirm? Man könne nicht einfach Theaterstücke nehmen und sie irgendwie ins Internet werfen, das funktioniere nicht, glaubt Lorenz. Das heißt: "Man muss anders inszenieren, man muss andere Geschichten erzählen und man muss die Leute anders mitnehmen. Das sei etwas, was sie gerade am praktischen Fallversuch erforschten. "Wir machen sozusagen praktische Forschung am Digitalen."