Deutschlands beste Klavierbauerin kommt aus Fürth

Ende 2021 sind beim Bundes-Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks bereits zum 70. Mal Deutschlands beste Nachwuchskräfte ausgezeichnet worden. Insgesamt haben sich 3.000 junge Menschen im Jubiläumsjahr der Herausforderung gestellt. Die Gewinnerin in der Zunft der Klavierbauer ist die 25-jährige Tanja Meier aus Fürth.

Durch Zufall zur Klavierbauer-Ausbildung

Im Dezember holt Tanja Meier den ersten Platz beim Bundeswettbewerb. Dabei wollte sie ursprünglich beruflich etwas ganz anderes machen: "Ich wollte eigentlich Saxofon spielen, weil ich das seit der vierten Klasse mache. Deshalb wollte ich das auch zu meinem Beruf machen", erzählt sie. Nach dem Abitur absolviert Tanja Meier deshalb ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Fürther Musikschule. So will sie sich auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorbereiten und beginnt deshalb auch, Klavierunterricht zu nehmen.

Während dieser Zeit allerdings wachsen bei der jungen Frau die Zweifel, ob der nun eingeschlagene Weg wirklich der richtige ist. Die Entscheidung wird ihr wenig später abgenommen. Denn mit dem Musikhochschul-Studium klappt es dann doch nicht. Deshalb beginnt Tanja Meier nun erst ein anderes Studium in Erlangen: Kunstgeschichte und Deutsche Philologie. Schnell aber merkt sie, dass ihr die Praxis beim doch recht theoretischen Studium fehlt.

Schicksal oder nicht? Durch Zufall stößt sie auf einen Artikel über den damals besten Klavierbauer Deutschlands, Felix Eul, der in einem Fürther Traditionsbetrieb arbeitet. Dort bewirbt sich nun auch Tanja. Zunächst für ein Praktikum. Ein Glücksfall für den Chef und Klavierbaumeister Thomas Kreisel, der das Unternehmen bereits in sechster Generation führt. "Man hat immer Medium-Talentierte und man hat immer Highlights. Untalentierte fangen in dem Beruf nicht an", erklärt Kreisel. "Tanja war in dem Beruf gleich von Anfang an ein Highlight. Da hast du sofort gemerkt, da könnte etwas Gutes entstehen."