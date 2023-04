Deutschlandpremiere in Nürnberg: "Unendliche Bibliothek"

In der Nürnberger Stadtbibliothek ist ab sofort die Virtual-Reality-Installation "Unendliche Bibliothek" zu sehen. Wie die Stadt mitteilt, soll dabei die Welt der Mythen, der Tänze und der Musik erfühl- und erlebbar gemacht werden. Eine künstliche Intelligenz nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Wissensreise jenseits des Buches. Die fiktive Reiseleitung ist gedachte 4,5 Milliarden Jahre alt.

VR-Brille nimmt Besucher mit auf die Reise

Besucherinnen und Besucher begeben sich mithilfe einer VR-Brille in eine Erfahrungswelt, die älter ist als das gedruckte Wort. Die präsentierten Geschichten reichen von Asteroiden und dem Ursprung der Erde über Ozeane und Pilze bis zur Alchemie im Mittelalter.

Eintritt ist frei

Die Wanderinstallation des amerikanischen Multimedia-Künstlers Mika Johnson heißt im Original "The Infinite Library". Sie gastiert bis einschließlich zur "Blauen Nacht" – der langen Kulturnacht - am 6. Mai in Nürnberg. Der Eintritt ist frei. Mika Johnson war bereits mit seiner VR-Installation "VRwandlung" im Juli 2021 in Nürnberg zu Gast. Seine neue VR-Wanderinstallation feiert in Nürnberg Deutschlandpremiere