Es ist ein schöner, lauer Abend: Sie radeln vom See nach Hause. Daheim angekommen setzen Sie sich auf die Terrasse und genießen ein kühles Getränk. Klingt genau wie der Sommer, nach dem wir uns oft sehnen. Im Jahr 2050 könnte dieses sorgenfreie Szenario schwierig werden. Denn der Sommer in Deutschland in knapp 30 Jahren ist heiß. Wie heiß, das schildern Nick Reimer und Toralf Staud in "Deutschland 2050 – wie der Klimawandel unser Leben verändern wird."

Öffentliche Kühl-Zentren in Städten gegen die extreme Hitze

"Die Jahre 2018, 2019 mit seinen Dürren und extremer Trockenheit, die sind wie ein Schaufenster auf die Verhältnisse des Jahres 2050. Weil diese Trockenheit wird laut Klimaprojektionen Mitte des Jahrhunderts in ungefähr 6 von 10 Jahren vorkommen, damit muss man rechnen", sagt Staud. Dann sieht der Sommerabend 2050 vermutlich ganz anders aus: Die Hitze hat aus dem Badesee einen Blaualgensumpf gemacht. Und wer sich auf seinen Balkon setzt, braucht dann nicht nur Aperol Spritz, sondern auch reichlich Mückenspray. Denn bei den 1,4 Grad mehr, die wir durchschnittlich im Jahr haben werden, gedeiht auch die Tigermücke prächtig, die zum Beispiel Dengue-Fieber einschleppt. Unterm Dach wird man es in Städten kaum noch aushalten können, dafür braucht es "Public Cooling Center", also klimatisierte Räume, in denen man sich zumindest kurz abkühlen kann.

Autor: "Realität überholt Szenarien der Klimawissenschaften"

"Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen." Sagte angeblich schon Karl Valentin und so heißt es auch gleich zu Beginn des Buches. Gerne würde man beim Lesen glauben, die Prognosen, die die beiden Journalisten zusammengetragen haben, seien Schwarzmalerei. Dabei ist eher das Gegenteil der Fall, sagt Staud: "Es ist jetzt ein halbes Jahr, dass wir das Manuskript abgeschlossen haben und jetzt sind neue Studien erschienen, die zeigen, wir sind noch eher konservativ gewesen mit unseren Annahmen. Die Realität überholt die Szenarien der Klimawissenschaften."

Demnach ist nicht nur der Grundwasserspiegel bedroht, sondern auch Dinge, die Deutschland zumindest laut Klischee richtig "deutsch" machen: Die Autobahn platzt in der Hitze immer öfter auf, der Eiche wird es zu warm, der Kuckuck findet keine Vogeleltern mehr, denen er seine Eier ins Nest legen kann. Sogar das immaterielle Kulturerbe des deutschen Brots ist in Gefahr: Bei erhöhtem CO2-Gehalt sinkt der Glutenanteil im Weizen, der Teig klebt nicht mehr richtig. Und Nährstoffe verliert das Getreide noch dazu. Es sind diese vielen - vermeintlich kleinen - alltagsnahen Beispiele, die das Buch so lesenswert machen: Auf einmal werden die oft gehörten Ankündigungen "es wird heißer" oder "es gibt mehr Extremwetter" sehr konkret. Ein wenig wie bei einem Kunstwerk des Pointilismus, entsteht aus den einzelnen Flecken dann in der Gesamtbetrachtung ein größeres Bild. Es zeigt eine Realität, die viele von uns noch erleben werden – und die ganz anders aussehen wird als heute.

Anpassung an das neue Klima wird vor allem eins: teuer

"Dass man sich an dieses Klima anpasst, das ist technisch vermutlich möglich, in vielen Punkten könnte man da was machen, es ist aber unglaublich teuer. Deswegen führt diese Vorstellung, ach das Klima, das woanders Leute haben, ist für uns kein Problem, ein bisschen in die Irre. München zum Beispiel wird ein Klima wie in Mailand bekommen, aber Mailand ist eben anders gebaut", sagt Staud.

Dabei sparen sich die Autoren den beim Thema Klimawandel gerne erhoben Zeigefinger. Es gibt keine kleinteilige Anleitung zum Verzicht auf den Urlaubsflug nach Barcelona oder gar Aufrufe zu Veggie-Days. Darüber, was man alles tun hätte können, haben die beiden nämlich schon vor 14 Jahren ihr erstes gemeinsames Buch "Wir Klimaretter" geschrieben. Es geht auch nicht darum, wie die Gesellschaft sich den neuen Verhältnissen anpassen sollte - oder um eine Werbebroschüre für eine Partei. "Wir schildern in dem Buch, welche Verhältnisse wir bekommen werden und dann kann sich jeder überlegen, was er daraus für Schlüsse zieht."

Deutschland bestimmt EU-Klimapolitik maßgeblich mit

Ein Schluss, der sich aufdrängt, ist das Bedürfnis zu handeln. Nicht irgendwann, sondern möglichst bald. Aber was können wir schon ändern? Deutschland sei nur ein einziges Land und überhaupt, China sei ja viel schlimmer, heißt es dann oft. "Das ist ein Binse, Deutschland allein kann das Klima nicht retten. Wenn wir es hinbekommen, Wohlstand und ein gutes Leben mit niedrigen Emissionen zu vereinbaren, das hat eine Vorbildwirkung. Ja, Deutschland hat nur 2 Prozent der weltweiten Emissionen, aber sorry, wir haben nur 1 Prozent der Bevölkerung. Mit diesen 2% gehört Deutschland zu den Top 10. Also wir sind eines der größten Verursacherländer und wir sind das wichtigste Land der EU. Die EU liegt hinter China und den USA auf Platz 3. Was die EU an Klimapolitik macht, wird von Deutschland maßgeblich mitbestimmt."

Am Ende solle die Botschaft des Buchs eine optimistische sein, sagt Toralf Staud: Es könnte noch schlimmer kommen. Wenn wir jetzt konsequent handeln, haben wir noch eine Chance auf Zukunft. Sie wird heiß, manchmal viel zu nass und in vielem anders, aber noch erträglich. Wenn wir weitermachen wie jetzt, ist nicht mal das mehr garantiert.

"Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird" ist im Mai bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.