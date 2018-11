Deutschland 1800 bis 1933 – Der Freiheit eine Bresche

1800 – Napoleon hat die Revolution beendet, und im zerfurchten Deutschland verwandelt sich nach Weimar bereits das zweite Provinzstädtchen zum Mittelpunkt der Freiheitsdenker. Peter Neumanns Panoptikum reiht sich ein in den Trend szenisch geschriebener Philosophie – „Auch Schiller sieht man durch die Straßen eilen“. In Jena 1800 werden Fichte, Schlegel, Schelling und Novalis kommensurabel. Dem Band hätte es gut gestanden, neue Gedanken zu Tage zu fördern.

Der renommierte britische Historiker Richard J. Evans spannt Das europäische Jahrhundert zwischen zwei Katastrophen, die napoleonischen Kriege und den Ersten Weltkrieg. Der Kampf der Strömungen – Liberalismus und Nationalismus, Revolution und Reaktion, Demokratie und Absolutismus – kennt einen Sieger, der aber, wie wir heute sehen, leicht zum Verlierer werden kann.

Die Tragik der Geschichte

Die fatale Mischung aus nationaler Hybris, Siegesideologie und Fehleinschätzung: Holger Afflerbachs großes Werk über den Ersten Weltkrieg führt die Tragik der Geschichte vor Augen. Sie wäre anders verlaufen, hätte Deutschland 1916 die Reißleine gezogen. Der Tragik zweitem Teil – wieder geht es um verpasste Chancen – widmet Eckart Conze sein Buch über Versailles 1919. Den „Friedensmachern“ sei es nicht gelungen, „der Welt eine dauerhafte, stabile und als legitim akzeptierte Friedensordnung zu geben.“

Dieses Versagen bereitete dem Auftrieb des Rechtsextremismus und in der Folge dem Zweiten Weltkrieg den Boden. Rückblickend blieb der Freiheit in den kurzen Jahren der Weimarer Republik wenig Luft zum Atmen. Dennoch feiert sie Robert Gerwarth als „Triumph des Liberalismus“. Die größte aller Revolutionen sei 1918 errungen worden – keineswegs ein Euphemismus, gerade weil Extremisten von links und rechts „Verrat“ am Sozialismus bzw. am Volk riefen.

Chance und Scheitern

Gerwarth gehört zu den Autoren, die die Geschichte Weimars nicht vom Untergang 1933 her schreiben. Die Republik scheiterte nicht an ihren Voraussetzungen, sondern an dem unbedingten Vernichtungswillen ihrer Feinde. Die liberale Weimarer Verfassung wurde oft zu Unrecht gescholten, wie die Bücher von Dreier/Waldhoff und di Fabio luzide herausarbeiten. Letzterer, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht, versteckt in einer der klügsten Analysen über Weimar gleichwohl eine Mahnung:

„Die Demokratie braucht auch metaphysische Überzeugungskraft, braucht Identitätsgefühle und Ordnungsgewissheiten. Deshalb […] ist Patriotismus keine Entgleisung.“ Udo die Fabio

