Deutsches Wort "Putinversteher" macht weltweit Karriere

Verstehe einer diese Welt: Der seit Jahr und Tag gebräuchliche, eindeutig pejorative deutsche Begriff "Putinversteher" macht es wie die "Lügenpresse" vor ein paar Jahren und hält Einzug in den angloamerikanischen Sprachraum. Mögen die Amerikaner Putin auch wie die Mehrzahl von Pute aussprechen – der Germanismus "Putinversteher" macht dort Karriere. Offenbar alles eine Frage des "Zeitgeists", der seinerseits ja selbst vor Jahr und Tag ins Englische eingewandert ist.

Die englischsprachige Wikipedia hält einen Artikel zu jenem nun offenbar auch in den Vereinigten Staaten verwendeten Lehnwort bereit, mit dem hierzulande derzeit u.a. die Publizistin und vormalige Moskau-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz, der Fernseh-Philosoph Richard David Precht und auch der deutsche Bundespräsident und ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier belegt werden – ihrer allzu verständnisinnigen und freundlichen Haltung dem russischen Autokraten und Kriegsherrn gegenüber, von der sich Steinmeier unlängst erst selbst distanziert hat.

Alice Schwarzer als Putinversteherin

Diese drei deutschen Beispiele der Verwendung fehlen freilich im englischsprachigen Wikipedia-Artikel. Stattdessen werden etwa die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer als Putinversteherinnen angeführt. Letztere, weil sie, wie auf ihrer Website nachzulesen ist, am 18. März 2014 den Artikel "Warum ich trotz allem Putin verstehe!" veröffentlichte, der anhebt mit den Worten: "Russland wird beschuldigt, einen neuen kalten Krieg anzetteln und in die Ukraine einmarschieren zu wollen; Präsident Putin wird dämonisiert und gar mit Hitler verglichen. Dabei war es zunächst der Westen, der keine Ruhe gab und unaufhaltsam Richtung Osten drängte – und weiter drängt."

Schwarzer schließt mit den Worten: "Putin scheint heute das kleinere Übel – und in den Augen seiner Landsleute mutiert er gerade zum Helden. Der Westen wäre also gut beraten, weniger hoffärtig zu sein. Statt Sanktionen wären Verhandlungen angesagt, statt Großmachtsprüche aus Washington Telefonate auf Augenhöhe zwischen Berlin und Moskau."

Man kann es als Akt der intellektuellen Redlichkeit deuten, dass die heute 79-Jährige diesen Meinungsbeitrag bisher nicht löschte, um ihn vergessen zu machen.

In Russland sammeln "Putinversteher" Putin-Memorabilia

Kurios erscheint der Hinweis am Ende des englischsprachigen Wikipedia-Artikels auf den Gebrauch des Wortes "Putinversteher" in der Heimat Wladimir Putins: "The term was embraced in Russia, where, e.g., a company named 'Putinversteher' sells memorabilia (rings, clothes etc.) with Putin imagery." Diese Marke "Putinversteher" hat es tatsächlich gegeben. Ob aus ihren Beständen auch jene Fun-T-Shirts mit dem Aufdruck "Putinversteher" stammen, die man heute auf ebay ersteigern kann, ist unklar.

Fest steht: Seit 2014, dem Jahr, in dem Russland völkerrechtswidrig die Krim annektierte, bot sie laut einem Bericht der "Wiener Zeitung" Siegelringe, Schokolade und Kleidung mit dem Konterfei des russischen Präsidenten feil. Obwohl laut dem Präsidentensprecher Dmitrij Peskow Putin die Nutzung seines Namens und Bildes für kommerzielle Zwecke nicht gern sehe, werde diese geduldet, konnte man seinerzeit lesen. Der Firmengründer Gleb Krainik war vor Etablierung der "Putinversteher"-Souvenirs-Marke der Leiter einer regionalen Abteilung der kremltreuen Jugendbewegung Naschi (Die Unsrigen).

Gebrauch beleidigend bis ironisch

Der "Putinversteher" findet im deutschsprachigen Raum seit mehreren Jahren immer stärkere Verwendung, natürlich wird er vorrangig abwertend benutzt. Aber es gibt den Begriff auch in Form einer ironischen Selbstbezichtigung. Im Mai 2022 etwa werden die Autoren Mathias Bröckers und Paul Schreyer eine komplett überarbeitete Ausgabe ihres Buches "Wir sind die Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren" (2014), das 2019 eine Neuauflage erfuhr unter dem abweichenden Titel "Wir sind immer die Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder wie der Kalte Krieg neu entfacht wird", veröffentlichen.

Jetzt heißt es wieder wie das Original 2014: "Wir sind die Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren": Laut dem Münchner Piper-Verlag verhandelt das Autoren-Duo darin dieses Thema: "Was geht Deutschland die Ukraine an? Und wie kommt es, dass ein gescheitertes Abkommen mit der EU zu einer der gefährlichsten Krisen geführt hat, die Europa in den vergangenen Jahrzehnten erlebte? Alles Putins Schuld? Oder ist die Wahrheit hinter diesem Konflikt, der nun den Frieden eines ganzen Kontinents bedroht, doch komplexer? Und welche Rolle spielen eigentlich die Medien? Sind sie noch unabhängige Berichterstatter oder längst selbst zur Partei geworden? Mathias Bröckers und Paul Schreyer schauen hinter die Kulissen eines politischen Spiels, das tödlicher Ernst geworden ist."

Diktatoren-Versteher gibt es viele

Es ist bisweilen ein kurzer Schritt von der Kennerschaft zum allzu empathischen "Versteher". Als 2012 der Fernseh-Historiker Guido Knopp in den Ruhestand ging, nannte die "taz" den Dokumentarfilmer, der zahlreiche Filme über die Zeit des Nationalsozialismus zusammen mit Zeitzeugen gedreht hatte, polemisch einen "Hitlerversteher". Der Filmregisseur Lars von Trier outete sich selbst 2011 bei den Festspielen von Cannes als "Hitlerversteher", als er auf einer Pressekonferenz sagte: "Okay, ich bin ein Nazi."

Dass auch Schriftsteller und Intellektuelle keineswegs davor gefeit sind, Diktatoren in ihrer Gefährlichkeit zu verkennen und deswegen vollkommen falsch einzuschätzen, beweist das Beispiel des Autors Lion Feuchtwangers. Der war Ende 1936, Anfang 1937 zwei Monate lang zu Gast in der Sowjetunion, beobachtete die berüchtigten Moskauer Schauprozesse, wurde von Josef Stalin empfangen und zeichnete in seinem Reisebericht "Moskau 1937" ein "rundweg positives Bild der Sowjetunion, in der gerade das Jahr des Großen Terrors begonnen hatte", wie die Slawistin Anne Hartmann 2014 in einem Essay in der Zeitschrift "Osteuropa" darlegte. Ihr Essay über Feuchtwanger in Moskau 1937 trägt den Titel "Der Stalinversteher".