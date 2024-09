Deutsches Museum gibt NS-Raubkunst-Gemälde zurück

Das Deutsche Museum in München hat ein von den Nationalsozialisten geraubtes Gemälde des Landschafts- und Porträtmalers Hans Thoma zurückgegeben. Das Bild "Meereserwecken" stamme aus der Sammlung des jüdischen Fabrikanten Sigmund Waldes aus Dresden und sei nun dessen Erbinnen übergeben worden, teilte das Museum in München mit.

Zum Wert des Bildes gab es keine Angaben. Vergleichbare Werke von Thoma (1839–1924), der im baden-württembergischen Bernau geboren wurde, hätten es bei Auktionen auf Erlöse zwischen 10.000 und 30.000 Euro gebracht.

Pfändung der Kunstsammlung

Waldes war den Angaben zufolge 1938 über Paris und London nach New York emigriert. Sein Eigentum samt einer großen Kunstsammlung wurde 1939 gepfändet. 1941 sei Waldes dann gezwungen worden, einer Vereinbarung zuzustimmen, mit der sein Vermögen an das Deutsche Reich fiel. Im Auftrag des Reichswirtschaftsministeriums wurden die Kunstwerke dann verkauft und gelangten auf unbekannten Wegen in den Besitz des Pforzheimer Industriellen Max Bühler (1887-1978). Mit dessen Nachlass sei das Bild dann in die Sammlung des Deutschen Museums gelangt, hieß es.