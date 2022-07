Das Deutsche Museum öffnet wieder seine Türen

Sich treiben lassen, oder zielgerichtet gehen, beides geht. Das Deutsche Museum hat einen digitalen Guide entwickelt, eine App, die man sich aufs Handy laden kann, oder auf einem Leihgerät mitnimmt. Sie weist den Weg, auch zum Café auf der Dachterrasse. Diese App ist mehr als ein Hörguide. Hier gibt es Filme zu den Exponaten zu sehen oder Musikstücke zu hören. Und so kann man die Infos auch zu Hause als Vorbereitung nutzen - oder zur Nachlese.

Riesen und Riesen des Pop

In der Musikinstrumentensammlung mit ihren vier Räumen hat das Deutsche Museum das Tonstudio von Filmkomponist Oskar Sala aufgebaut und die Bühne der frühen Beatles bei der Ed Sullivan Show: Mit den Instrumenten, auf denen auch die Fab Four gespielt haben. Paul McCartney spielte den Höfner Bass aus dem fränkischen Bubenreuth, was damals einen Run auf die E-Bässe zur Folge hatte. Kuratorin Silke Berdux hat den Weg gewählt, weniger Exponate zu zeigen, dafür aber unter verschieden Gesichtspunkten. Der Weg der Erfindungen, die Menschen dahinter, Kurioses, wie dass Sébastien Erard - der Entwickler der Doppelharfe - ein Weinsammler war.

"Ich wollte, dass die Objekte im Mittelpunkt stehen und die unendlichen Geschichten, die man darüber erzählen kann", so Kuratorin Silke Berdux, "und in der alten Ausstellung da waren 20 Oboen drin und die Leute kamen und freuten sich: 'Oh die Oboen', dann standen sie vor den Oboen - und konnten nichts damit anfangen. Und wenn ich ins Museum gehe, dann will ich was erfahren und eindringen und das war mein Ziel mit dieser Ausstellung."

Kurioses wie ein Glasaugenmuster-Koffer

In der Dauerausstellung zur Gesundheit direkt unter dem Dach des Deutschen Museums hat man nicht nur einen wunderbaren Blick über München und die Isar, sondern auch einen langen Raum, in dem ein Riese zu liegen scheint. Man sieht einen weißen Kopf in der Größe eines Kleinwagens, ein Herz und einen Fuß, alles maßstabsgetreu vergrößert und anatomisch am rechten Fleck. In den Vitrinen gibt es auch Kurioses, wie den Glasaugenmusterkoffer eines Verkäufers. Und in der Landwirtschaft machen die Ausstellungsmacher klar, welchen Einfluss Ernährung auf das Klima hat. In einer Ecke gibt es - nur durch einen Sehschlitz in Augenhöhe eines Erwachsenen - einen Film darüber, wie ein Tier geschlachtet wird. Der rote Faden, der sich in allen Ausstellungen wiederfindet: Technik bebildern, vermitteln, anhand von Geschichten. Das ist gelungen. Entrümpeln tut eben auch Museen gut.