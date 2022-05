Deutsches Chorfest 2025 findet in Nürnberg statt

Vokalensembles aller Genres und Besetzungen bekommen 2025 in Nürnberg Gelegenheit ihre Sangeskunst aufzuführen. Dann wird in Nürnberg das Deutsche Chorfest 2025 stattfinden. Der Nürnberger Stadtrat hat die Verwaltung in seiner Sitzung am Mittwoch dazu beauftragt, die Planungen zur Ausrichtung der Veranstaltung zu intensivieren. Das teilt die Stadt mit.

Singendes Großereignis

Ausgerichtet wird das Deutsche Chorfest normalerweise alle vier Jahre. Wegen der Corona-Pandemie musste die letzte geplante Veranstaltung von 2020 auf 2022 verlegt werden und findet nun vom 26. bis 29. Mai in Leipzig statt. 350 Chöre und Ensembles sollen dort zusammenkommen. Zuvor war das Deutsche Chorfest schon in Bremen (2008), Frankfurt (2012) und Stuttgart (2016) zu Gast. Dort kamen nach Angaben der Veranstalter mehr als 400 Chöre mit rund 20.000 Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Welt zusammen. 2025 wird nun Nürnberg die singenden Gäste begrüßen.

Alle Arten von Chören und Vocalensembles – Mitsingen erwünscht

Veranstaltet wird das musikalische Großereignis vom Deutschen Chorverband (DCV). Der Verband ist laut Mitteilung mit rund einer Million Mitglieder in 15.000 Chören die größte Interessenvertretung für Amateurchöre in Deutschland. Angesprochen werden laut Verband alle Arten von Chören – vom Kinderchor bis zum Männergesangverein, von der Kantorei bis zur Vocal Band. Ihnen soll bei dem Fest die Möglichkeit zu Auftritten vor größerem Publikum gegeben werden, in Konzertsälen, auf Plätzen, in sozialen Einrichtungen und Kirchen.

Ein zentrales Anliegen sei es dabei auch, so der Verband auf seiner Webseite, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Singen animiert werden sollen. So gebe es auf den Chorfesten neben Konzerten und einem Wettbewerb auch Mitsingangebote.

Vom Großen Deutschen Sängerfest zum Deutschen Chorfest

Zuletzt hatte es laut der Stadt Nürnberg im Jahr 1912 eine Großveranstaltung des Deutschen Chorverbands in der Frankenmetropole gegeben. Die Gründung des Chorverbands sei auch mit Nürnberg verbunden, so die Stadt, denn die entscheidenden Impulse zur Gründung des Verbands seien vom "Großen Deutschen Sängerfest", das 1861 in Nürnberg stattfand, ausgegangen.