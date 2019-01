Warum der Dresdner "Kulti" den Architektur-Preis gewinnen konnte

Auch in politischer Hinsicht kann man von respektvoller Modernisierung sprechen. Ein 45 Meter langer Wandfries "Unser sozialistisches Leben" im Foyer des ersten Stocks wurde sorgfältig restauriert. Zur täglichen Nutzung hat der Kulturpalast eine ungewöhnliche Bibliothek bekommen. Stephan Schütz weiß, wie wichtig die Bibliothek für den Kulturpalast ist: "Sie sichert sozusagen einen Rund-um-die Uhr-Betrieb: Das Haus öffnet um zehn Uhr morgens und schließt nach den Konzerten um zehn oder halb elf abends. Das heißt, es ist ein wirklich belebtes Haus. Und die Bibliothek ist im Grunde genommen typologisch gesehen, architektonisch, eine atypische Bibliothek. Sie ist nämlich ringförmig in zwei Geschossen um den Konzertsaal organisiert und orientiert sich in den Dresdner Stadtraum mit ganz attraktiven Aussichten nach Norden, Süden, Osten und Westen."

Der Kulturpalast ist jetzt "durchsichtig"

Kupferfarbene Glasscheiben verhinderten zu DDR-Zeiten, dass man von außen ins modernistische Foyer mit seinen weiten Freitreppen schauen konnte. Jetzt sind sie durch klares Glas mit entsprechender Wärmedämmung ersetzt worden. Welche Vorteile diese Maßnahme hat, weiß Kuratorin Christina Gräwe aus der Jury des Deutschen Architekturmuseums: "Mit diesem Umbau, mit diesen Nutzungsverschränkungen, ist es ein sehr einladendes Haus geworden, was viele Jahre nicht mehr der Fall war, und macht eine große Willkommensgeste. Allein schon dadurch, dass man jetzt wieder hineinschauen kann. Dieser Öffentlichkeitswunsch, das herzustellen, wird ganz klar signalisiert. Wenn es abends beleuchtet ist, dann kann man ganz tief in das Gebäude schauen, weil es jetzt wieder durchsichtige Gläser in der Fassade gibt."

Wenn man den DAM-Preis als Indikator für das aktuelle Baugeschehen in Deutschland versteht, dann gibt es eine deutliche Tendenz zum Sanieren, Restaurieren, Um- und Weiterbauen. Unter den Finalisten ist aber auch eine bezaubernde, mitten in die Altstadt von Rottenburg am Neckar gebaute Stadtbibliothek von "Harris + Kurrle". Ebenfalls begeistern können das neue Umspannwerk Schwabing von "Hild und K Architekten", oder vier Grundschulen in modularer Bauweise aus München von "Wulf Architekten". Doch private Wohnbauten, sprich Einfamilienhäuser oder Ähnliches, konnten in diesem Jahrgang anscheinend nicht überzeugen.

Bibliotheken werden zu "öffentlichen Wohnzimmern"

"Es sind in dem Jahr auffallend viele, wir haben es ein bisschen flapsig 'öffentliche Wohnzimmer' genannt, die dabei sind, durch die vielen Bibliotheken, die sich gewandelt haben. Dort geht man nicht nur noch hinein, um Bücher auszuleihen, sondern da hält man sich auch richtig auf. Oder allen voran, der Preisträger, mit dieser großen Bibliothek, die sich wie eine Umarmung um den Konzertsaal legt. Diese Durchdringung von Öffentlichkeit und bestimmten Nutzungen, zum Teil sehr verschiedenen, in einem Haus – das fällt sehr auf," sagt Kuratorin Christina Gräwe.

Was übrigens außerdem für den diesjährigen Preisträger, die Architekten Gerkan, Marg und Partner, spricht: Sowohl der Zeit als auch der Kostenrahmen der Modernisierung des Dresdner Kulturpalastes wurden strikt eingehalten.