Deutscher Verlagspreis: Mit Büchern Länder entdecken

Heute Abend verleiht Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Leipzig den Deutschen Verlagspreis. Eine der Auszeichnungen geht in diesem Jahr erstmalig an den Homunculus Verlag in Erlangen. Mitbegründerin Laura Jacobi über ihren Verlag.