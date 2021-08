Deutscher Verlag stellt LGBTIQ*-Buch auf Ungarisch ins Netz

Wann, wo und wie sollen Kinder und Jugendliche etwas über Gender und Genderdiversität erfahren? Über Homosexualität, Bisexualität oder Transsexualität zum Beispiel? Wenn es nach der ungarischen Regierung geht, dann jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit: Vor rund einem Monat trat in Ungarn ein Gesetz in Kraft, das die Information über Homo- und Transsexualität stark einschränkt. Das betrifft Bildungsprogramme, Medieninhalte, Filme und Bücher zum Thema, aber auch Werbung, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als "normal" gezeigt werden.

Ein Zeichen der Solidarität setzen

Gegen das Gesetz gab es Protest und Kritik, auch aus der hohen Politik: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nannte das Gesetz "diskriminierend" und eine "Schande". Was tun?, fragte sich auch der Oetinger-Verlag, der ungefähr zeitgleich ein Jugendbuch mit dem Titel "Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?" veröffentlicht hat. Untertitel: "Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität".

Es geht darin genau um das, was die ungarische Gesetzgebung verhindern will: Die Möglichkeit für Jugendliche, Informationen zu unterschiedlichen Formen der Sexualität zu bekommen. Der zur Oetinger-Gruppe gehörige migo-Verlag ließ Kapitel aus dem Buch ins Ungarische übersetzen und stellte sie kostenlos im Internet zur Verfügung.

Die Idee kam von Linda Becker und Julian Wenzel, die das Buch geschrieben haben. Beide sind unter anderem auch für den Bayerischen Rundfunk tätig. Wenige Tage, nachdem das Buch erschienen war, habe er einen Artikel über einen schwulen ungarischen Kinderbuchautor gelesen, der wegen anhaltender Drohungen das Land verlassen habe, erzählt Julian Wenzel. "Das ging mir sehr nahe, ich dachte: Er macht den gleichen Job wie ich und wird dafür massiv angefeindet, wie unfair. Außerdem hatte ich mich in den Wochen zuvor immer wieder mit dem in Ungarn in Kraft getretenen Informationsgesetz beschäftigt." Daraus sei das Gefühl entstanden, ein Zeichen zu setzen und sich mit der LGBTIQ*-Community in Ungarn zu solidarisieren. Der Verlag habe das sofort unterstützt.

Heftige Reaktionen in Ungarn

Und die Reaktionen? Nach Angaben des Verlags gegenüber dem BR betrachteten ungarische Medien die Übersetzung als offene Provokation. Das sei laut der Agentin aus Ungarn, die die Lage dort beobachte, der Grundtenor der Berichterstattung. Linda Becker und Julian Wenzel haben vor allem Kommentarspalten beobachtet: "Unter den Artikeln wurde zum Teil heftig diskutiert, wir wurden beleidigt und bedroht. Damit hatten wir allerdings schon im Vorfeld gerechnet. Wir hoffen einfach, dass die ungarische Übersetzung dort einige Menschen erreicht, ihnen Fragen beantwortet und aufklärt."

Das Grundrecht auf Information

Linda Becker und Julian Wenzel haben ihr Buch für Jugendliche ab elf Jahren geschrieben. Sie hoffe aber, sagt Becker, dass es auch Erwachsene kaufen, "die auf den ersten Blick gar nichts mit der LGBTIQ* Community zu tun haben." Einfach weil sie sich schlau machen wollen – "oder weil sie eine Antwort parat haben wollen, wenn ihre Kinder sie fragen: 'Warum hat der Mann Frauensachen an?'. Sowas fragen Kinder und ich finde, Eltern sollten dann ungefähr wissen, was sie antworten können und wollen."

Dass die neue ungarische Gesetzgebung ausgerechnet die Informationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche einschränkt, ist für Julian Wenzel besonders einschneidend: "Wie sollen sie zu eigenständigen Erwachsenen werden, wenn sie sich nicht selbst eine Meinung bilden können? Dafür braucht es unaufgeregte Aufklärung – nicht nur zu queeren Themen, sondern ganz allgemein." Durch Informationen wie das Buch werde kein Kind bisexuell oder trans*: "Es hilft aber hoffentlich, dass mehr Leute besser über das Thema Bescheid wissen, Berührungsängste abgebaut werden und sich Leute frei entfalten können."

Für Linda Becker ist das Informationsrecht für Kinder und Jugendliche "ganz einfach ein grundlegendes Menschenrecht – das Recht auf Bildung nämlich." Kinder könnten nur dann zu aufgeklärten, im besten Fall toleranten Erwachsenen werden, wenn sie die Freiheit hätten, sich die Welt divers vorzustellen: "Wenn sie also wissen: Menschen leben verschieden. Was halte ich davon? Und wie will ich eigentlich leben? Kinder müssen mündige Erwachsene werden und ein Informationsverbot verhindert das."

"Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität" von Linda Becker und Julian Wenzel ist, illustriert von Birgit Jansen, bei migo/Oetinger erschienen.