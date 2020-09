Deutscher Schauspielpreis für Alina Serban und Bernhard Conrad

Im Boxring ist sie eine Wucht: Für ihre Rolle der unverheiratete Mutter zweier Kinder, die sich buchstäblich mit Fäusten eine Zukunft erkämpft, wird Alina Serban mit dem Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Als Bester Hauptdarsteller wird Bernhard Conrad für seine Leistung in dem Debütfilm von Max Gleschinski, "Kahlschlag", ausgezeichnet. Das teilte jetzt der Bundesverband Schauspiel (BFFS) in Berlin mit.