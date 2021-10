"Deutscher Liederabend" mit 3G: Heino macht Station in Bamberg

Ein großes, luxuriöses Wohnmobil hält vor den Haas-Sälen in der Oberen Sandstraße. Heino reist in diesem Wohnmobil für seine Tour "Heino goes Klassik - Ein deutscher Liederabend" quer durch Deutschland. Der Titel hatte zuvor in Düsseldorf wegen angeblich nationalistischer Tendenzen des Sängers für Ärger gesorgt. Die Vorwürfe wurden später aber aus der Welt geschafft.

Heino: Ganze Band ist geimpft

Immer an Heinos Seite, Manager Helmut Werner. Heinos Frau Hannelore ist in Bamberg nicht dabei, wenige Minuten nach Beginn des Treffens mit dem BR aber am Handy. Sie erkundigt sich, ob alles in Ordnung ist. Heino wirkt entspannt. Seit über 50 Jahren ist der Sänger im Musik-Geschäft, zum ersten Mal tourt er jedoch während einer Pandemie durch die Republik. "Ich bin schon zweimal geimpft und ich bin dafür, dass das jeder macht, für sich und um die anderen zu schützen. Bei uns ist die ganze Band geimpft", so Heino.

Konzerthallen leerer als vor der Pandemie

Auch die 3G-Regeln bei den Konzerten findet der Sänger gut. Die Konzerthallen seien aber etwas leerer als vor der Pandemie: "Wir haben wesentlich mehr Karten verkauft bei der Tournee, als Leute da sind. Wir haben bei vielen Veranstaltungen ungefähr 25 Prozent, die eine Karte gekauft haben und nicht erschienen sind." Dies sei aber nicht nur bei seiner Tour so, sondern auch bei anderen Künstlern. Denn wer das Konzert erleben will, muss genesen, geimpft oder getestet sein.

Zusätzliches Personal für 3G-Kontrollen

Alleine für die Kontrollen der 3G-Regeln habe man fünf Sicherheitsleute vor Ort, so Helmut Werner. Bisher lief es mit den Kontrollen am Einlass sehr unkompliziert, fügt Werner an. Bei allen Heino Konzerten gelten die 3G-Regeln, denn niemand solle ausgeschlossen werden, so der Künstler-Manager weiter. Bei Heinos Konzerten gilt daher die 3G-Regel und nicht 2G oder 3G plus.

Inzwischen hat sich vor den Haas-Sälen eine Schlange gebildet. Viele der Fans sind bereits zweimal geimpft. Die Konzertbesucher Sandra Tolga und Haris Hodzic haben die Karten bei einem Radiosender gewonnen. Sie haben sich einen Tag vorher testen lassen. Das ging ohne Probleme und sei unkompliziert gewesen, erzählen die beiden vor dem Einlass. Seit Montag sind Corona-Tests für viele Menschen kostenpflichtig.

Auf dem Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden

Bei der Einlasskontrolle müssen sich alle Besucher schriftlich oder über die Luca-App registrieren. Die Kontrollen laufen zügig und ohne Probleme ab. In den Haas-Sälen dürfen die Konzertbesucher auf ihren Sitzplätzen die Maske abnehmen.

Die Seniorin Irmgard Walter wurde von ihrer Tochter zu der Veranstaltung eingeladen. Sie sei schon dreimal geimpft und freue sich nun auf ihr erstes Konzert nach drei Jahren.

Publikum genießt ersten Konzertabend seit Monaten

Um kurz nach 20 Uhr betritt Heino die Bühne. Musikalisch wird er von dem Organisten Franz Lambert begleitet. Auch der junge Star-Geiger Yury Revich spielt einige Songs zusammen mit Heino. Das Publikum in den Haas-Sälen ist begeistert. Einigen Zuschauern sieht man an, dass sie sehr lange darauf gewartet haben, endlich wieder einen unbeschwerten Konzertabend erleben zu können.