Simone Buchholz erhält den Deutschen Krimipreis für "Mexikoring"

Der "Deutsche Krimipreis" geht in diesem Jahr an "Mexikoring" von Simone Buchholz in der nationalen und an den japanischen Thriller "64" in der internationalen Wertung. Das teilte das Bochumer Krimi Archiv am Montag über seine Außenstelle in Hamburg mit. In der nationalen Wertung nimmt Matthias Wittekindt mit seinem Roman "Die Tankstelle von Courcelles" den zweiten Platz ein. Den dritten Platz erreichte der dystopische Roman "Finsterwalde" von Max Annas. Auf Platz zwei und drei folgen international Tom Franklin mit "Krumme Type, krumme Type" und Denise Mina mit "Blut Salz Wasser".

Auszeichnung für "Mexikoring"

Simone Buchholz beweise mit ihrem Roman am Schauplatz Hamburg, dass es in der deutschsprachigen Kriminalliteratur sehr viel mehr gebe als Regional- und Tourismuskrimis, begründete die Jury ihre Entscheidung. "Mexikoring" ist nach einer Straße im Bürohausghetto im Norden Hamburgs benannt. In der Hafenstadt brennen jede Nacht die Autos, meistens bleibt es bei Sachschäden. Doch in einer Nacht sitzt noch jemand in seinem Auto, als es anfängt zu brennen: Nouri Saroukhan, ein Gangster-Kind, das zu einem Clan in Bremen gehört. Hat dir den Jungen auf dem Gewissen? Oder wollte er durch den Brand dem Clan entkommen? Simone Buchholz hat sich in die Welt der weit verzweigten kriminellen Banden eingearbeitet und verbindet mit der Kriminalgeschichte die Geschichte einer jungen Liebe, die der Clan nicht zugelassen hat.