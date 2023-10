Deutscher Kinderbuchpreis: Kids haben die Gewinner gekürt

Am Samstag ist in Nürnberg der Deutsche Kinderbuchpreis vergeben worden. Er würdigt Werke, Autoren und Illustratoren. Das letzte Wort hatte dabei eine Kinderjury.

32 Kinder in der Jury

Für welche Bücher sich Kinder interessieren, überrascht so manchen Erwachsenen: Es geht dabei zum Beispiel um die Themen Gesundheit und Natur oder was man tun kann, wenn die Eltern streiten. Die 32 Kinder der Jury haben ihre Lieblingsbücher gewählt.

Zehn Bücher haben es in die Endrunde geschafft. Unter den nominierten Autoren und Illustratoren auch drei aus Bayern, die sind am Mittag in der Nürnberger Tafelhalle mit dem Deutschen Kinderbuchpreis 2023 ausgezeichnet worden.

Auf dem ersten Platz landeten die Oberpfälzerin Lisa-Marie Dickreiter mit ihrem Münchner Autorenkollegen Andreas Götz und der Herforder Illustratorin Barbara Scholz. Sie schrieben und zeichneten gemeinsam das Kinderbuch "Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht!"

Dickreiter: "Das Allerschönste ist ..."

"Es ist einfach auch ein Wahnsinnspreis für uns als Team, wir haben in der Zusammenarbeit schon so viel Spaß gehabt, und dass wir jetzt noch so belohnt werden, das ist einfach unvorstellbar", so Autorin Lisa-Marie Dickreiter. Das Allerschönste dabei sei für sie und ihr Team, dass die Jury aus Kindern bestehe. Diese seien nämlich ja genau die, denen das Buch gefallen solle.

Im Buch "Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht" geht es um ein sehr hilfsbereites Mädchen auf dem Lande, das aus dem Alltag mit Familie, Freunden und Besuch aus der Stadt ein ziemlich turbulentes Sommerabenteuer macht. Und weil so viel Witz drinsteckt, hat es den Kindern offenbar besonders gut gefallen. Unter den Nominierten war auch ein Buch des Würzburger Jupitermond Verlags: Dabei handelte es sich um "Wilma Wolkenkopf" von Grundschullehrerin und Autorin Saskia Niechzial.

Preisgelder für alle nominierten Bücher

Der Deutsche Kinderbuchpreis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert. Ab diesem Jahr profitiert nicht nur der Sieger oder die Siegerin davon, sondern alle Autorinnen und Autoren, die es auf die sogenannte "Shortlist" für den Deutschen Kinderbuchpreis geschafft haben.

Der erste Platz bekommt 50.000 Euro, der zweite erhält 10.000 und der dritte 5.000 Euro. Die Plätze vier bis zehn erhalten jeweils 2.500 Euro. Eine weitere Neuerung ist, dass es künftig auch einen Sonderpreis für die beste Illustration gibt. Sie ist mit 10.000 Euro dotiert ist.