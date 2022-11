Deutscher Kabarettpreis 2022 für Ulan & Bator

Sie beherrschen die absurde Sprach- und Körperakrobatik aufs Feinste: die Kabarettisten Sebastian Rüdiger und Frank Smilgies, bekannt als Ulan & Bator. In diesem Jahr werden sie vom Nürnberger Burgtheater mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet – dotiert mit 6.000 Euro, gestiftet von der Stadt Nürnberg.

In der Begründung heißt es, die beiden "selbsternannten beliebtesten Absurdisten deutschen Humors" beherrschten "eine begnadete Mischung aus perfekter Körperkomik und herrlich-intelligent-verrückter Sprachakrobatik". Ihre Szenen erinnerten an die Komik à la Monty Python oder an Loriot. Dabei sei ihr Humor menschenfreundlich und wirke als "Gegengift zur alltäglichen Realität".

Ulan & Bator: Sprachakrobatik und Körperkomik

Sebastian Rüdiger und Frank Smilgies lernten sich im Schauspiel-Studium an der Folkwang-Hochschule Essen kennen. Zunächst starteten die beiden getrennte Karrieren und verschmolzen sozusagen 2001 zum unverwechselbaren Duo Ulan & Bator mit einem Stil, der sonst eher in angelsächsischen Gefilden zu Hause ist, bei uns aber außergewöhnlich.

Förderpreis an Jean-Philippe Kindler

Der diesjährige Förderpreisträger, der 1996 in Duisburg geborene Jean-Philippe Kindler, bezeichnet sich selbst als Satiriker. Wie das Burgtheater schreibt, verhandelt Kindler mit sprachlicher Verve satirisch die relevantesten politischen Themen seiner Generation". Dabei meistere er in seiner Gesellschaftskritik die Gratwanderung zwischen Ernsthaftigkeit und Humor. Sein Preis, ebenfalls gestiftet von der Stadt Nürnberg, ist mit 4.000 Euro dotiert.

Sonderpreis für Birgit Süß

Der mit 2.000 Euro dotierte Sonderpreis geht an Birgit Süß, im letzten Jahr noch mit dem Kulturpreis der Stadt Würzburg ausgezeichnet. An der 1965 in Augsburg geborenen und aktuell in Würzburg lebenden Sängerin, Moderatorin und Kabarettistin schätzen die Juroren ihre Vielseitigkeit, mit der sie sich jedem Versuch entziehe, sie festlegen zu wollen. "Sie verkörpert mit ihrem Facettenreichtum eine nicht zu überhörende Stimme weiblichen Empowerments auf deutschen Kabarettbühnen", heißt es weiter.

Verleihung des Deutschen Kabarettpreises am 14. Januar in Nürnberg

Die feierliche Preisverleihung findet wie jedes Mal in der Nürnberger Tafelhalle statt. Am 14. Januar 2023 werden bei der Gala alle drei Preisträger zudem Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen präsentieren. Die Sendung "RadioSpitzen" auf Bayern 2 wird sich den Preisträgern und der Gala in einer Ausgabe widmen.

Der deutsche Kabarettpreis wird seit 1991 jährlich vom Nürnberger Burgtheater vergeben. Die Preisgelder stiftet die Stadt Nürnberg. Zu den früheren Hauptpreisträgern zählen unter anderen Max Utoff (2019), Jochen Malmsheimer (2018), Simone Solga (2014), Hagen Rether (2010) und Urban Priol (2002) sowie Josef Hader (1993).