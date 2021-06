Deutscher Hörfilmpreis: "Oktoberfest 1900" ausgezeichnet

Mehrere Filme und Serien sind für ihre guten Audiobeschreibungen ausgezeichnet worden: Der Publikumspreis beim Deutschen Hörfilmpreis 2021 ging dabei an die vom Bayerischen Rundfunk produzierte Audiodeskriptions-Fassung von "Oktoberfest 1900". Die sechsteilige Serie erzählt vom erbitterten Kampf zweier Brauerei-Clans um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Vormachtstellung im München des Jahres 1900. Durch eine Audiodeskriptions-Fassung ist es auch blinden und sehbehinderten Menschen möglich, in die spannende und faszinierende Erzählung von "Oktoberfest 1900" einzutauchen.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) verleiht den Preis jährlich in Berlin. In Anlehnung an den Begriff Audiodeskription (AD) wird er auch "ADele" genannt. In diesem Jahr waren 19 Filme in fünf Kategorien nominiert. Zu den weiteren Siegern gehören unter anderem das Drama "Porträt einer jungen Frau in Flammen", die Serie "Arctic Circle – Der unsichtbare Tod" und der Dokumentarfilm "Erlebnis Erde – Auf Wiedersehen Eisbär".

Der Bayerische Rundfunk war 1997 der erste ARD-Sender, der ein regelmäßiges Angebot von Sendungen mit Audiodeskription etablierte. Seit 2013 stellt der BR für alle seine Neuproduktionen im Hauptabendprogramm des Ersten sowie für die Natur- und Tierdokus am Sonntag eine Hörfilmfassung her.

Im BR Fernsehen werden neben "Dahoam is Dahoam" Serien wie "Hubert ohne Staller", "Hindafing", "Servus Baby" sowie Fernsehfilme mit Audiodeskription versehen. Außerdem gibt es Live-Audiodeskription für die Faschingssendungen und die Starkbierprobe vom Nockherberg.