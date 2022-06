Deutscher Filmpreis: Drama "Lieber Thomas" gewinnt Goldene Lola

Das Drama "Lieber Thomas" ist beim diesjährigen Deutschen Filmpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet worden. Der Film von Regisseur Andreas Kleinert bekam bei der Gala zur Preisverleihung mit rund 1.700 Gästen im Berliner Palais am Funkturm die Lola in Gold.

Auch der Hauptdarsteller des Films hat eine Lola bekommen: Albrecht Schuch. Der 36-Jährige spielt den aus der DDR stammenden Schriftsteller Thomas Brasch. Beste Hauptdarstellerin wurde Meltem Kaptan - und zwar für ihre Rolle im Drama "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Diese Tragikomödie erhielt die Auszeichnung in Silber. Mit der Lola in Bronze wurde in der Kategorie "bester Spielfilm" das Drama "Große Freiheit" gewürdigt.

250.000 Euro für den Gewinner

Der seit 1951 jährlich verliehene Deutsche Filmpreis ist die bedeutendste Auszeichnung der deutschen Filmbranche und mit rund drei Millionen Euro auch der höchstdotierte deutsche Kulturpreis. Alleine die sechs nominierten Filme der Rubrik bester Spielfilm erhalten je Nominierung 250.000 Euro, der Gewinner bekommt weitere 250.000 Euro. Die besten Schauspieler aller Kategorien bekommen je 10.000 Euro. Die Preisträger werden von den über 2.100 Mitgliedern der Deutschen Filmakademie gewählt.

"Der Krieg verändert alles, auch einen Abend wie diesen", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bei der Verleihung. Der Film müsse trotzdem gefeiert werden. "Wir brauchen die Kraft des Films", betonte Roth. Diese werde nicht gebraucht, um abzulenken, sondern um dem Elend etwas entgegen zu setzen. Sie wolle den anwesenden Filmschaffenden dafür danken, dass sie "der Demokratie die Bilder schenken", sagte die Grünen-Politikerin weiter.

"Eine sichere Hand für den künstlerischen Film"

Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, gratulierte allen Beteiligten der ausgezeichneten Filme "aufs Allerherzlichste".

"Der Bayerische Rundfunk gewinnt mit seinen Kinokoproduktionen regelmäßig wichtige Preise, und die Filme sind auf nationalen und internationalen A-Festivals zu sehen. Damit zeigt der BR eine sichere Hand für den künstlerischen Film. Wir sind glücklich, sowohl bei 'Lieber Thomas' als auch bei 'Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush' dabei zu sein und freuen uns jetzt umso mehr für und mit den Machern über diese wunderbaren Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis!" Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie

Die Preise für "Lieber Thomas" (NDR, BR, WDR, ARTE)

Bester Spielfilm: Gold

Beste Regie: Andreas Kleinert

Bestes Drehbuch: Thomas Wendrich

Beste männliche Hauptrolle: Albrecht Schuch

Beste weibliche Nebenrolle: Jella Haase

Beste Kamera/Bildgestaltung: Johann Feindt

Bester Schnitt: Gisela Zick

Bestes Szenenbild: Myrna Drews

Bestes Kostümbild: Anne-Gret Oehme

Die Preise für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" (NDR, BR, rbb, Radio Bremen, ARTE)