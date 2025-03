Deutscher Filmpreis: "September 5" zehn Mal nominiert

Der Film "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München ist gleich zehn Mal für den Deutschen Filmpreis nominiert – und ist damit öfter nominiert als alle anderen Mit-Anwärter. Der Thriller des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum wurde unter anderem in den Kategorien "bester Spielfilm", "beste Regie" und "bestes Drehbuch" vorgeschlagen. Die Schauspielerin Leonie Benesch, die in "September 5" eine Übersetzerin spielt, ist als beste Nebendarstellerin nominiert. Der Film war bereits für einen Oscar nominiert und erhielt beim Bayerischen Filmpreis den Hauptpreis.

Zweiter Favorit: "Die Saat des Heilligen Feigenbaums"

Der Film "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" hat ähnlich gute Aussichten auf Preise: Der Thriller des Iraners Mohammad Rasoulof ist in sechs Kategorien für eine "Lola" nominiert, darunter ebenfalls die prestigeträchtigen Kategorien "Bester Spielfilm", "Bestes Drehbuch" und "Beste Regie".

Auch Misagh Zare, der die männliche Hauptrolle spielt, ist für eine Auszeichnung vorgeschlagen. "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" ging als Beitrag aus Deutschland bei den diesjährigen Oscars ins Rennen als "Bester Internationaler Film", musste sich dort aber dem brasilianischen Drama "Für immer hier" geschlagen geben.

Unter den Nominierten bei "bester Film" finden sich außerdem der soeben angelaufene Film "Köln 75", "Islands", "Vena" sowie "In Liebe, eure Hilde".

Diese Filme hoffen ebenfalls auf eine Lola

Für "Bester Dokumentarfilm" stehen "Hollywoodgate", "Petra Kelly - Act Now!" und "Riefenstahl" auf der Liste der Nominierten. Aussichten auf den "Besten Kinderfilm" haben zudem "Akiko, der fliegende Affe" und "Woodwalkers".

Bereits gesetzt ist mit "Die Schule der Magischen Tiere 3" der Gewinner in der Kategorie "Besucherstärkster Film". Der Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises geht an die Schauspielerin und Casting-Direktorin An Dorthe Braker.

Die Verleihung des 75. Deutschen Filmpreises findet am 9. Mai in Berlin statt.

mit Material von dpa