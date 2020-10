Deutscher Buchpreis geht an Anne Weber

Der Deutsche Buchpreis für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres geht an Anne Weber (55) für ihr Werk "Annette, ein Heldinnenepos". Das gab die Jury am Montagabend in Frankfurt am Main bekannt. Das Buch erzählt in Versform die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir (96) . "Es ist atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt", hieß es zur Begründung. "Annette, ein Heldinnenepos" sei eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie erzähle.

Nominiert waren auf der Shortlist fünf weitere Romane: Christine Wunnicke mit "Die Dame mit der bemalten Hand", Deniz Ohde mit "Streulicht", Dorothee Elmiger mit "Aus der Zuckerfabrik", Bov Bjerg mit "Serpentinen" und Thomas Hettche mit "Herzfaden".

Saša Stanišić im vergangenen Jahr ausgezeichnet

Im vergangenen Jahr ging der Deutsche Buchpreis an den aus Bosnien stammenden und während der Jugoslawien-Kriege als Kind nach Deutschland gekommenen Schriftsteller Saša Stanišić. Ausgezeichnet wurde er für sein Buch "Herkunft", während seiner Preisrede übte Stanišić damals scharfe Kritik an der kurz zuvor bekanntgegebenen Auszeichnung von Peter Handke mit dem Literaturnobelpreis.

Preisträger erhält 25.000 Euro

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den deutschsprachigen "Roman des Jahres" aus. Verlage können sich mit ihren Titeln direkt um die Auszeichnung bewerben, eine Fachjury stellt zunächst eine Longlist von 20 Titeln und dann eine Shortlist zusammen. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Preisträger erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro.

Verliehen wird der Deutsche Buchpreis jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römer. Zu den Preisträgern vergangener Jahre gehören Robert Menasse (2017), Frank Witzel (2015), Terézia Mora (2013) und Uwe Tellkamp (2008).

Buchmesse wegen Corona überwiegend digital

Am Mittwoch beginnt die Frankfurter Buchmesse, die wegen der Corona-Pandemie bis auf wenige Ausnahmen digital stattfindet. Das Gastland Kanada verschob seinen physischen Auftritt auf das kommende Jahr. Im vergangenen Jahr waren rund 302.000 Besucher zur Messe gekommen.

