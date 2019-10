Deutscher Buchpreis für "Herkunft" von Saša Stanišić

Der Deutsche Buchpreis gilt als bedeutende Auszeichnung für deutschsprachige Autoren und ist in der Regel ein Garant für Verkaufserfolge: In diesem Jahr wird der Preis an Saša Stanišić für den Roman "Herkunft" verliehen, wie die Jury am Abend in Frankfurt am Main bekanntgab.

In "Herkunft" erkundet der 1978 im bosnischen Visegrad geborene und 1992 nach Deutschland geflüchtete Stanišić das Familienalbum. Er erinnert sich an die Kindheit in Bosnien, an seine Schulzeit, den Zerfall Jugoslawiens, an die Flucht und die schwierige Ankunft in Deutschland zu einer Zeit, als Asylbewerberheime brannten.

Jury: Stanišić macht die bleischweren Themen federleicht

Auf verschlungenen Wegen führe "Herkunft" nach Visegrad, in das Dorf der Großeltern und nach Heidelberg, wo der Halbwüchsige als Kriegsflüchtling landete, erklärte die Jury. "Verschmitzt und behände bleibt der Erzähler stets auf der Hut vor sich selber, mit Klugheit, Humor und Sprachwitz, ohne Zugehörigkeitskitsch und Opferpathos", hieß es. "Sein berückendes Vergnügen am Erzählen macht die bleischweren Themen federleicht - Wundbehandlung mit den Mitteln der Literatur."

Nominiert waren insgesamt sechs Autorinnen und Autoren. Der Sieger erhält 25.000 Euro, die fünf übrigen Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro.

Die Romane der Shortlist 2019

Die Entscheidung über den Buchpreis traf eine siebenköpfige Jury. Die Mitglieder hatten mehr als 200 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2018 und Mitte September 2019 erschienen waren. Nach einer Vorauswahl durch die Jury waren noch folgende Werke auf der Shortlist: neben "Herkunft" von Saša Stanišić noch "Brüder" von Jackie Thomae, "Das flüssige Land" von Raphaela Edelbauer, "Kintsugi" von Miku Sophie Kühmel, "Nicht wie ihr" von Tonio Schachinger und "Winterbienen" von Norbert Scheuer.

Bemerkenswert war, dass dieses Jahr drei erste Romane auf der Shortlist standen - von Raphaela Edelbauer, Miku Sophie Kühmel und Tonio Schachinger.

Bisherige Preisträger

Den Deutschen Buchpreis haben in den vergangenen Jahren etwa Robert Menasse für "Die Hauptstadt", Bodo Kirchhoff für "Widerfahrnis", Uwe Tellkamp für "Der Turm" und Lutz Seiler für "Kruso" erhalten. Im vergangenen Jahr wurde der Roman "Archipel" von Inger-Maria Mahlke ausgezeichnet.

An dem Wettbewerbscharakter des Deutschen Buchpreises hat es immer mal wieder Kritik gegeben. Literatur sei kein Wettkampf, bei dem mehrere Autoren ins Rennen gingen, in die nächste Runde kämen und einer am Ende siege, hatte zum Beispiel der Autor Daniel Kehlmann bemängelt.