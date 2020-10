Deutscher Buchpreis für Anne Webers "Annette, ein Heldinnenepos"

Die Kritiker zeigten sich durchweg verblüfft darüber, dass Anne Weber das Kunststück gelang, einer Frau ein "Denkmal" zu setzen, ohne dabei jemals unkritisch oder pathetisch zu werden. In vielen Rezensionen wurde der Mut gelobt, stilistisch einen ganz und gar unzeitgemäßen Weg einzuschlagen, eben Verse zu schmieden, wenn auch ohne "Reimzwang, festes Metrum und historischen Muff", wie zum Beispiel Moritz Baßler in der taz urteilte. Er fand das Epos "weise", was an sich schon bemerkenswert ist, so altmodisch, wie das Adjektiv heutzutage klingt. Andere stuften das jetzt ausgezeichnete Buch als "gelungenes Experiment" ein, als "Lied für eine Heldin", als "sprachspielerische Raffinesse".

Formal immer wieder Neues wagen

Es scheint also, dass sich die Jury sich diesmal von der Form besonders beeindrucken ließ, nicht nur vom zweifellos sehr aktuellen Inhalt. In der Begründung ist vom "kraftvollen Erzählstil" die Rede, was eine etwas nichtssagende Formulierung ist. Es sei "atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt und mit welcher Leichtigkeit Weber die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir zu einem Roman über Mut, Widerstandskraft und den Kampf um Freiheit verdichtet". Das Buch sei "eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie erzählt", so die Preisrichter. Dabei gehe es in dem Roman "um nichts weniger als die deutsch-französische Geschichte als eine der Grundlagen unseres heutigen Europas".

Dabei hat Anne Weber nicht nur den Ruf, sich gern mit historischen Personen zu befassen, etwa mit dem zutiefst unglücklichen Goethe-Sohn August, sondern auch mit jedem neuen Buch formal immer wieder Neues zu wagen, etwa in ihrem Roman "Tal der Herrlichkeiten" (2012), in dem sie vom Jenseits erzählt, frei nach dem antiken Mythos von Orpheus und Eurydike. In dem "Zeitreisetagebuch" mit dem Titel "Ahnen" widmet sie sich ihrer eigenen Familiengeschichte, insbesondere ihrem gebildeten und mit vielen Prominenten korrespondierenden Urgroßvater Florens Christian Rang und dessen Sohn, ihrem Großvater, der Nazi wurde.

2017 stand ihr Roman "Kirio" auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse, eine Geschichte über einen Helden, der sich am liebsten auf Händen fortbewegt und "keine Autoritäten" ertragen kann. Er landet irgendwo im Süden in einer Höhle, um dort mit Pflanzen und Vögeln zu sprechen, auch dies eine Geschichte, die den Leser auf den Flügeln der Fantasie in Gegenden mitnimmt, die den meisten sehr fremdartig vorkommen dürften.