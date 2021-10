Deutscher Buchpreis: Die Spannung steigt, die Nominierten hoffen

Norbert Gstrein, "Der zweite Jakob"

Wie Monika Helfer stammt auch Norbert Gstrein aus Österreich, und wie bei Helfer und Christian Kracht sind auch in seinem neuen Roman Familienverhältnisse der Auslöser, sich der eigenen Geschichte zu stellen. In Krachts "Eurotrash" will die Mutter von ihrem Sohn wissen: "Was bereust Du am meisten?", bei Norbert Gstrein lautet die dringliche und intime Frage der Tochter an den Vater: "Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?" Sie wird Jakob gestellt, dem bekannten Schauspieler, anlässlich seines 60. Geburtstags.

Und Jakob wird durch sie zurückversetzt in einen Filmdreh an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Die Gewalt dort, die Morde an Frauen, bekam er zunächst nur distanziert mit, fand sich dann aber doch plötzlich mittendrin wieder. Eine quälende, beschämende Erinnerung, der die ebenso intensive Sehnsucht nach dem Glück gegenübersteht. "Erzählen ist bei Norbert Gstrein immer auch Nachdenken über das Erzählen, seine notorischen Unzuverlässigkeiten, seine unvermeidlichen Leerstellen", konstatiert die Jury. Mit seinem neuen Roman habe der Autor "seine virtuose Erzählkunst noch einmal auf eine höhere Stufe gehoben."