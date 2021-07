07.07.2021, 20:06 Uhr

Deutscher Buchhandlungspreis: Das sind die Gewinner

In Erfurt ist zum siebten Mal der Deutsche Buchhandlungspreis vergeben worden. Die drei Hauptpreise gingen an die "andere Buchhandlung" in Rostock, "Müller & Böhm" in Düsseldorf sowie an die "Buchhandlung Mahr" im württembergischen Langenau.