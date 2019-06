Deutsche TV-Geschichte: Regisseur Rolf von Sydow ist tot

Rolf von Sydow ist tot. Der Film- und Fernsehregisseur starb zwei Tage vor seinem 95. Geburtstag. Von Sydow hat deutsche Fernsehgeschichte geschrieben, inszenierte TV-Serien wie "Zwei Münchener in Hamburg" mit Uschi Glas und "Auto Fritze" mit Michael Degen, gab vielen Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen den passenden Schmelz. Er arbeitete aber auch für Theater und Kino.

Frühe Theaterleidenschaft, Hunderte Fernsehproduktionen

Geboren wurde Rolf von Sydow 1924 in Wiesbaden, als Soldat geriet er in kanadische Kriegsgefangenschaft. Dort sammelte er als Mitglied der "Travelling Theatre Troupe of YMCA" erste Theatererfahrungen – und hatte seine Bestimmung gefunden. Seine Karriere begann kurz nach dem Krieg in Bayern: Nach seiner Rückkehr begann von Sydow als Schauspieler und Regieassistent in Coburg zu arbeiten. Früh war er auch daran beteiligt, dem deutschen Publikum fremdsprachige Filme zugänglich zu machen – als Synchronregisseur und -autor. William Wylers "Ein Herz und eine Krone" mit Audrey Hepburn gehörte zu seinen bekanntesten Projekten. Ende der 50er-Jahre unterschrieb von Sydow einen Exlusivvertrag bei der Münchner Bavaria, später wurde er Leiter der Hauptabteilung Fernsehspiel beim Südwestfunk, dann beim Saarländischen Rundfunk.

Wenn es um Kitsch, Liebeskummer, Schmonzetten oder spannende Unterhaltung ging – von Sydow hatte in seiner Karriere ein Händchen für leichte Stoffe. Seine Karriere umfasste mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen, Theaterinszenierungen, Kabarettprogramme und Hörspiele. Ob "Tatort", "Durbridge", "Jede Menge Leben", "Heiß und Kalt" oder Schauspieler-Porträts über Heinz Rühmann und Manfred Krug: Die exakte Zahl seiner Kino- und Fernsehfilme mit prominenter Besetzung kannte von Sydow selbst nicht genau.

Schikanen in der NS-Zeit

Weil sein Großvater Jude war, galt Rolf von Sydow im Dritten Reich als "Vierteljude". Sein Großvater kam im Polizeigefängnis zu Tode, der Enkel, selbst ambitionierter Offiziersanwärter, hatte mit diesem Unrecht und mit Anfeindungen gegen ihn selbst immer wieder zu kämpfen. Von den widersprüchlichen Empfindungen wie Scham, Selbsthass und dem Willen, zu den Siegern zu gehören, schrieb er 1983 in seiner Autobiografie "Angst zu atmen". "Wenn die Nazis nicht gewesen wären, wäre ich wohl Offizier oder Diplomat geworden", sagte von Sydow – so wie fast alle männlichen Sydows zuvor.

Rolf von Sydow sei sanft eingeschlafen, sagte seine Ehefrau Susanne von Sydow am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Mit Material der dpa.