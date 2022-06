"Deutsche sind schamlos": So definieren Russen ihre Mentalität

Egal wie sehr sich Russland in den letzten dreißig Jahren seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bemüht habe, in die Liga der "Kulturvölker" aufzusteigen: Die Mentalitäten seien völlig unterschiedlich geblieben, so das russische Portal "Life", das auch sieben prägnante Beispiele nennt. Was im Westen als normal gelte, sei im Osten eine "schlechte Angewohnheit" und umgekehrt. "Es ist Zeit zuzugeben, dass wir anders sind, diese Unterschiede sind auf der Ebene der Kultur spürbar." In Kriegszeiten wächst die gegenseitige Entfremdung, und Propagandisten sind sehr daran interessiert, Russland als "einzigartig" zu begreifen, auch gesellschaftlich.

"Ich sehe aus, wie ich will"

In Europa kleideten sich Frauen längst so, als wollten sie mit ihrer ganzen Erscheinung beweisen: "Du bist mir egal!", behauptet "Life" und tadelt: "Hauptsache Komfort. Turnschuhe, bequeme Pullover, hastig mit Gummibändern fixierte Haare, karierte Herrenhemden und Übergewicht – ich sehe aus, wie ich will! Selbst in der UdSSR wurde ein solches Auftreten einer jungen Frau als Zeichen einer tiefen Depression, eines völligen Geldmangels und eines Versagens in ihrem Privatleben angesehen."

In Russland dagegen gehörten "gute Kosmetik, regelmäßige Besuche beim Friseur und Maniküre, Pflege, Schlankheit und High Heels" zum "Vorrecht unserer Damen" Sogar in der Mangelwirtschaft der UdSSR hätten sie auf ein gepflegtes Äußeres geachtet: "Vielleicht gab es nicht so eine reichhaltige Auswahl an Kosmetika, aber alle Frauen zeigten sich im Sommer in leichten Kleidern und Sandalen und trugen keine Jogginghosen mit ausgebeulten Knien."

"Italiener berühmt für Schlamperei"

Völlig konsterniert verweist "Life" darauf, dass es im Westen nicht üblich sei, dass der Mann eine Frau zum Essen einlade: "Dort wird das Bezahlen der Rechnung fast als Belästigung und sogar als Demütigung einer Frau angesehen. 'Ich kann für mich selbst bezahlen!' sagt die Deutsche stolz. In Russland wird eine solche Aussage als klare Botschaft dafür gewertet, dass sich der Mann eine Abfuhr holt."

Die angeblich im Westen grassierende Unpünktlichkeit ist ebenfalls ein Stein des Anstoßes: "In Russland ist eine Verspätung von mehr als zehn Minuten bei einem Geschäftstermin unverzeihlich. Die Partner können zwar warten, betrachten es aber dennoch als unmögliche Demütigung." In Frankreich dagegen seien dreißig Minuten Verspätung üblich, in Spanien eine Stunde und in Italien seien sie ja sowieso "berühmt für ihre Schlamperei" und sagten Termine kurzfristig ganz ab.

"Besuch ohne Einladung nicht üblich"

Irritiert ist man in Russland auch über die Besuchspraxis im Westen, wo Freunde und Verwandte nicht gern "überrascht" würden: "In Europa ist dieses Verhalten die Norm. Ein Besuch ohne Einladung ist nicht üblich. In Großbritannien wird beispielsweise eine Einladung zum Abendessen 21 Tage im Voraus verschickt. Wenn sie telefonisch einladen, dann zehn Tage im Voraus. Ohne Einladung machen sie auch keinen Besuch in Frankreich. Und in Deutschland sieht man oft, dass ein erwachsener Sprössling, der aus der Ferne zurückgekehrt ist, es nicht eilig hat, seine Eltern zu besuchen, sondern sich getrennt von ihnen irgendwo einquartiert und einen Termin auf neutralem Boden vereinbart."

"Europäer kalkulieren auf den Cent genau"

Während sich in Russland die Tische bögen, wenn Gäste kämen und alles aufgefahren werde, was der Kühlschrank hergebe, seien sie im Westen geizig: "Europäer kalkulieren alle Ausgaben auf den Cent genau und haben es nicht eilig, einen zusätzlichen Euro für einen Gast auszugeben. Sie halten dieses Verhalten für die Norm: Jede Münze soll ihnen etwas bringen. In Holland servieren sie dir eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen und zeigen allen, dass dir das reicht, in England verwöhnen sie dich mit gedünsteten Karotten und einer Portion Eintopf, und in Norwegen wirst du gar nicht nach Hause eingeladen, sondern auf einen Termin in einem Restaurant. Natürlich müssen Sie die Rechnung selbst bezahlen."

Das gelte in Russland als "exzentrisch": "Schließlich ist für uns das Wichtigste, dass alle zusammen sind – sowohl Freunde als auch Verwandte, damit alle Spaß haben, alle satt und glücklich sind. Auch wenn es nur ein Wochenend-Mittagessen auf dem Lande ist."

"Dort gehen sie gemeinsam in Saunen"

In der UdSSR habe Bescheidenheit als die Haupteigenschaft einer Person gegolten, und "Schamlosigkeit" – das Entblößen des eigenen Körpers, "freches Verhalten und übertriebene Zoten in Gesprächen" – als völlig inakzeptabel: "Hier haben sich die Europäer selbst übertroffen. In Deutschland und Skandinavien ist Schamlosigkeit längst zur Norm geworden: Dort gehen sie gemeinsam in Bäder und Saunen, und wenn jemand schüchtern ist und versucht, in Badehose oder Badeanzug zu bleiben, dann wird ein solches Verhalten, das für eine Person ganz natürlich ist, als inakzeptabel angesehen: Der Besucher wird entweder gezwungen, sich nackt auszuziehen, oder er wird aufgefordert, das Haus zu verlassen." Überhaupt habe das 'aufgeklärte' Europa "in Sachen Ausschweifung längst alle Wilden aller Kontinente hinter sich gelassen".

"Gerade Zahl bedeutet das Ende"

Und noch etwas schockiert die Russen: Dass deutsche Männer ihren Frauen eine gerade Anzahl Blumen überreichen: "Die gerade Zahl wird zum Friedhof getragen, die Mädchen bekommen entweder eine Rose oder drei oder entsprechend mehr! Es ist sinnlos, das zu erklären, anscheinend sind sogar unsere Archetypen unterschiedlich. Ein Europäer kann nicht verstehen, dass eine ungerade Zahl etwas Unfertiges ist, was bedeutet, dass es eine Fortsetzung geben wird, und eine gerade Zahl das Ende bedeutet."