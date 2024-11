26.11.2024, 09:13 Uhr Audiobeitrag

Deutsche Serie "Liebes Kind" gewinnt einen International Emmy

Die deutsche Streaming-Serie "Liebes Kind" ist bei den 52. International Emmys in New York als beste TV-Miniserie ausgezeichnet worden. Die Hauptrolle in dem Sechsteiler spielt die Starnbergerin Kim Riedle.

Von BR24 Redaktion