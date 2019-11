Deutsche Kulturtage in Riad zeigen eine Gesellschaft im Wandel

Während der Muezzin zum Gebet ruft, präsentieren sich die Streetartkünstler Michel Pietsch und Talal Al Zeid in einer Performance vor der Nationalbibliothek in Riad. Vollverschleierte Frauen machen Selfies vor grellfarbigen Graffitis. Die Max Planck-Gesellschaft zeigt das Foto eines schwarzen Lochs, am Festbuffet unter Palmen gibt es Brezen und Humus, dazu bayerische Blasmusik einer Gruppe namens Blechreiz. Die deutschen Kulturtage in Riad inszenieren ästhetische und kulturelle Widersprüche in einem Land, das sich im gesellschaftlichen Aufbruch befindet. Westliche Moderne trifft hier auf muslimische Tradition.

Man verhüllt Dinge, die einem wichtig sind

Schon die Wahl des Veranstaltungsortes ist ein Statement, denn die vom Dortmunder Architekten Eckhard Gerber erbaute Nationalbibliothek steht exemplarisch für die Synthese von abendländischer und orientalischer Baukunst und damit für die Idee der kulturellen Begegnung. "Das Interessante dabei ist, wenn Sie in das Gebäude reingehen, dass da dann die alte Bibliothek steht. Denn wir haben die alte Bibliothek ja nur erweitert, aber nicht durch einen Anbau, sondern dadurch, dass wir den Altbau umbaut haben. Das ist also eine Inszenierung von Architektur, und das sind auch Gedanken, die an das Traditionelle hier anknüpfen, weil einer der wichtigen kulturellen Gedanken hier in den arabischen Ländern ist, dass man Dinge, die einem sehr wichtig sind, verhüllt. Wir haben jetzt in der alten Bibliothek die Bücher, das heißt, das Magazin, und die werden umhüllt durch diesen Neubau."