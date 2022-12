Deutsche Geschichte auch dabei: Obama teilt Lieblingsbücher 2022

Bei den BR-Expertinnen übrigens auf Platz 1 und bei Obama ebenfalls vertreten: "Sudan Archives", junge US-Musikerin. Kann man sich ja mal merken.

Kommen wir zu den Filmen. Was guckt so ein Pop-Präsident da? "Aftersun" wäre zu nennen, gerade auch bei uns in den Kinos. Im von Obama ganz oben genannten Film "The Fabelmans" erzählt Kultregisseur Steven Spielberg aus seiner eigenen Kindheit und Jugend, in unsere Kinos kommt der Film dann im März. Für den Mainstream-Kassenknaller "Top Gun: Maverick" war sich Obama aber auch nicht zu schade.