Deutsche Bischöfe: Waffenlieferungen ethisch vertretbar

Der Augsburger Bischof Bertram Meier, Vorsitzender der Weltkirchen-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), sprach im fränkischen Vierzehnheiligen Klartext: Russland habe nicht nur die Ukraine angegriffen, sondern gleichzeitig eine Attacke auf das Europa der Demokratie, der bürgerlichen Freiheit und der Menschenrechte gestartet.

Unisono bezeichneten die Bischöfe den Angriffskrieg Putins als völkerrechtswidrig. Sie stellten sich eindeutig auf die Seite der Ukraine und verurteilten auch den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill, der Putins Kriegszug offen unterstützt.

Meier forderte alle christlichen Kirchenverantwortlichen dazu auf, sich für den Frieden einzusetzen. "Es wäre verheerend, wenn am Ende nationale Zugehörigkeiten und politische Loyalitäten ein größeres Gewicht erlangten als die Botschaft, die dem Christentum geschenkt und aufgetragen ist", so der Augsburger Bischof.

Recht auf Selbstverteidigung

Waffenlieferungen an die Ukraine seien vereinbar mit der christlichen Friedenslehre, in der das Recht auf Selbstverteidigung bejaht werde. Nachvollziehbar sei aber auch die Zurückhaltung westlicher Länder, wenn es um einen Eingriff in den Krieg gehe, aus Vorsicht vor größeren Auseinandersetzungen. Es sei eine Gratwanderung, "ein Jonglieren".

"Die deutschen Bischöfe verurteilen das Vorgehen der Russischen Föderation ohne Wenn und Aber. Wir stehen an der Seite der ukrainischen Nation, die das Recht der Selbstverteidigung besitzt, das im Völkerrecht kodifiziert ist, aber auch von der kirchlichen Friedenslehre für den Fall eines Angriffs bejaht wird.“ Bertram Meier, Bischof von Augsburg

Das Nachbarland Polen lobte Bertram Meier für die Unterstützung der Kriegsgeflüchteten: "Alle Achtung, Respekt." Am Donnerstag, zum Abschluss der Vollversammlung, soll auch über konkrete Hilfen für Flüchtlinge in Deutschland gesprochen werden. "Die Tore stehen ganz, ganz weit offen", sagte Meier. "Wir öffnen kirchliche Räume, auch Pfarrsäle, auch Wohnungen, Häuser, kirchliche Immobilien."

Kirchliche Hilfe vor Ort

Diese Großzügigkeit ist bitter nötig. Andrij Waskowycz, bis 2021 Präsident der Caritas in der Ukraine, zeichnete auf der Bischofskonferenz ein düsteres Bild. "Die humanitäre Lage ist wirklich schrecklich", sagte er. "Es gibt in den Städten oftmals einen Lebensmittelnotstand, nicht, weil es keine Lebensmittel gibt. Sondern, weil die Lieferung der Lebensmittel nicht gewährleistet werden kann, weil es zu gefährlich ist, die Lebensmittel zu den Menschen zu bringen."

Immer wenn sich Deutschlands Bischöfe treffen, sitzt auch Bischof Bohdan Dzyurakh mit am Tisch. Er ist das Oberhaupt der katholischen Ukrainer in Deutschland und vor allem in diesen Tagen ein gefragter Gesprächspartner. Also berichtete auch Dzyurakh über die Not seiner Landsleute in der Ukraine, über die Welle der Hilfsbereitschaft in Deutschland und der EU und über die russische Aggression.

"Vor den Augen der Welt geschieht ein Akt des Staatsterrorismus", sagt Dzyurakh. "Diejenigen, die man gestern noch als Politiker betrachtet hat und mit denen man Verhandlungen zu führen versucht hat, sind zu reinen und skrupellosen Kriegsverbrechern geworden, vor denen man die Menschheit schützen muss."