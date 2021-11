28.11.2021, 21:54 Uhr

Designer Virgil Abloh mit 41 Jahren gestorben

Er arbeitete erst für Kanye West, heuerte dann bei Louis Vuitton an - und avancierte zu einem der einflussreichsten Designer in der Modewelt. Nun ist Virgil Abloh mit nur 41 Jahren an Krebs gestorben. LVMH-Chef Arnault würdigte ihn als "Visionär".