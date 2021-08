Design, Technik, Nostalgie: Braun-Ausstellung in Marktheidenfeld

Die dann doch nicht so beliebte olivgrüne Kaffeemaschine

So bekommt beispielsweise die besagte Kaffeemaschine KF20 eine Bühne, steht am Anfang der Ausstellung in fünf Farben: orange, gelb, weiß, rot und olivgrün. Diese Kaffeemaschine ist, so sagt Jörg Nolte, gewissermaßen ein Sinnbild für das Design der Marke Braun – und es gibt eine kuriose Geschichte dazu. Auf einer Ausstellung sollten Besucher die Kaffeemaschinen bewerten und ihre Lieblingsfarbe kennzeichnen. Die olivgrüne hat dabei die meisten Punkte erhalten. "Der Fehler war aber, dass man die Maschine vor einer hellen Ahornwand präsentiert hat, deswegen fanden die Besucher das toll – und haben erst später festgestellt, dass es in ihrer Küche ganz anders aussieht", erzählt Jorg Nolte. Braun habe dann lange warten müssen, bis diese dann doch nicht mehr so beliebten Modelle abverkauft waren.

Design von Dieter Rams inspiriert Apple-Design

Entworfen hat die KF20 Kaffeemaschine Dieter Rams. Seine zehn Design-Thesen sind unter Produktdesignern fast schon wie eine Bibel, sagt Uta Nolte. Demnach sollte Design innovativ sein, aber auch ästhetisch, langlebig und umweltfreundlich. Das Design von Rams hat es sogar ins Silicon Valley geschafft, erklärt Uta Nolte: "Braun-Design wird oft im Zusammenhang mit Apple-Design genannt, weil der Chefdesigner von Apple sich stark an den Thesen und dem Design von Dieter Rams orientiert hat". So gibt es etwa optische Parallelen zwischen einem Phono-Radio von Braun und dem Apple iPod.

Die Marke Braun in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld und die Marke Braun sind seit Jahrzehnten eng verbunden. Nicht nur Kaffeemaschinen und Mixer gingen in der Produktionsstätte vom Band. Seit 1963 werden in Marktheidenfeld auch elektrische Zahnbürsten hergestellt, "Mayadent" hieß die erste. Der Markenname Braun ist zwar mittlerweile von den Bürsten verschwunden und musste "OralB" weichen – in Marktheidenfeld spricht man aber trotzdem noch von den "Braunianern", die in der Produktionsstätte arbeiten. Oder aus dem Mund von Uta Nolte: "Die Welt putzt mit Bürschtli aus Hädefeld".

Ausstellungsstücke sollen nicht zurück in den Keller

Bis zum 12. September kann die Ausstellung in Marktheidenfeld noch kostenlos besucht werden. Dann heißt es für die Geschwister Uta und Jörg Nolte wieder: Kisten packen. "Ich wahrscheinlich mit vielen Tränen, weil ich noch nicht weiß, wo ich sie dann wieder hinstelle", sagt Uta Nolte. Jörg Nolte ergänzt: "Die Geräte sind zu schade, um sie im Keller stehen zu lassen". Was genau mit der Sammlung passiert, ist aber noch nicht entschieden. Die Geschwister wollen sie einerseits verkleinern, schließlich gibt es zahlreiche Geräte in vielfacher Ausführung. Andererseits hoffen sie auf eine Möglichkeit zur Weiterverwendung der Exponate.