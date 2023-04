Design-Ausstellung "Material+" im Neuen Museum Nürnberg

Regionales Recycling: Mars-Schuhe und Astronautenschweiß

Kilian Fabich zeigt deshalb Designobjekte aus der ganzen Welt und stellt sie in den jeweiligen regionalen Kontext: Algen kommen bei Holländern und Skandinaviern wegen der Meeresnähe häufiger vor, in Südtirol werden Apfelschalen verarbeitet, in Bayern sind es zum Beispiel die Reste aus der Bierproduktion.

Das wohl visionärste Stück in der Ausstellung ist ein cremefarbener Stiefel, der MarsBoot, eine Anspielung auf den legendären Moon-Boot der 70er Jahre, diesen klobigen Winterstiefel aus Kunststoff und Kunstleder. Der MarsBoot stellt sich in seiner Form quasi selbst her und zwar mit Pilzkulturen. Er besteht aus Pilzmyzel und das Myzel wächst auf Lebensmittelresten. Die Idee hinter dem Schuh sei, dass er auf dem Weg zum Mars angebaut und produziert werden kann, erklärt Fabich. Dazu können Lebensmittelreste, die auf der Reise anfallen benutzt werden, und auch der Schweiß der Astronauten gefiltert werden. Auf diese Weise der minimalen Ressourcenverwertung könne der Marsschuh erzeugt werden. Dieser Hingucker des italienischen Designers Maurizio Montalti schafft Aufmerksamkeit und gibt Denkanstöße, in welche Richtung sich die nachhaltigen Produkte in Zukunft entwickeln könnte. Cremedosen und Einwegbesteck werden heute schon aus Lebensmittelresten hergestellt, das hätte sich vor einigen Jahren auch noch keiner vorstellen können.