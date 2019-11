Deshalb sind Extremisten im Netz so erfolgreich

Katharina Altemeier: Frau Ebner, Sie schildern in Ihrem Buch Ihre Erfahrungen als Fake-Mitglied in diversen Chats und Foren. Können Sie vielleicht an einem Beispiel illustrieren, wie das geht, sich undercover einzuschleusen? Sie sich zum Beispiel in eine Gruppe namens "Men Among the Ruins" begeben. Das sind Menschen aus dem Alt Right-Umfeld, also aus dem Umfeld der sogenannten alternativen Rechten in den USA. Wie haben Sie das gemacht?

Julia Ebner: Das war eine US-amerikanische Neonazi-Gruppe, auf die ich zuerst auf der Chat Applikation "Discord" aufmerksam geworden bin. Das ist eigentlich eine Gaming Applikation, die sehr gern von der Videospiel-Community genutzt wird. Diese Gruppe hat relativ strenge Aufnahmekriterien. Das heißt, man hat eigentlich überhaupt keine Einblicke in die Gruppe, bevor man da nicht beitritt, bevor man nicht durch diesen Rekrutier-Prozess geht. In den Monaten, bevor ich beschlossen habe, undercover in unterschiedliche Gruppen zu gehen, habe ich mir einige Fake-Accounts, unterschiedliche Identitäten aufgebaut, sowohl auf rechtsextremer Seite als auch auf islamistischer Seite und auch anders ideologisch ausgerichtete Accounts, um hier glaubwürdig zu erscheinen und überhaupt eine Chance zu haben, rekrutiert zu werden. Bei "Men Among the Ruins" habe ich tatsächlich einen Fragebogen ausfüllen müssen zu meinen politischen Einstellungen und zu kulturellen Fragen. Und ich musste die Ergebnisse meines Gentests teilen, den habe ich in diesem Fall gefakt. Aber es gab sehr viele Mitglieder, die tatsächlich ihre Gentests gepostet haben, um zu beweisen, dass man nicht nicht-weißer Abstammung ist. Und man musste auch ein Foto von dem Handgelenk schicken mit dem Symbol der Gruppe und einem Zeitstempel drauf, um zu beweisen, dass man weiß ist.

Sie haben sich auch von Person zu Person mit Vertretern der Identitären Bewegung getroffen, und Sie waren auch vor Ort, als deren Dependance in England eröffnet wurde. Und es gibt eine Stelle in Ihrem Buch, an der Sie Bedenken äußern, dass Martin Sellner, der Mastermind der österreichischen Identitären, Sie hoffentlich nicht erkennt...

Ehrlich gesagt hatte ich, als ich den Gruppen online beigetreten bin, nicht immer vor, dann auch wirklich offline Mitglieder zu treffen. Aber es war mir ein Anliegen – insgesamt in dem ganzen Buchprojekt – wirklich Einblicke zu bekommen in das, was diese Menschen motiviert, wie die Gruppendynamiken funktionieren. Da war es schon auch notwendig, teilweise die Personen direkt zu treffen, unter anderem auch bei der Identitären Bewegung, wo das auch Teil des Aufnahmeprozesses war. Ich habe mich zuerst mit einem leitenden Identitären in einem Kaffeehaus in Wien getroffen. Dann hatte ich ein Skype-Interview mit dem damals neuen Schottland-Leiter, weil sie dabei waren, in England und Irland Ableger aufzubauen. Und dann wurde ich zu einem Strategie-Treffen in einem AirBnB in Brixton eingeladen, wo ich Martin Sellner zum ersten Mal live gesehen habe. Wir hatten uns aber wahrscheinlich schon indirekt gesehen, weil wir zwei Jahre zuvor im selben BBC Dokumentarfilm zu sehen waren, wo ich zur Identitären Bewegung als Expertin gesprochen habe. Deswegen hatte ich Sorge, dass er mich wiedererkennt. Ich hatte aber in den Kanälen der Identitären Bewegung ein Profilbild, das nicht meiner tatsächlichen Haarfarbe entsprach. Deswegen hatte ich beim Treffen eine blonde Perücke auf und zusätzlich auch Glück, dass Martin Sellner an dem Tag seine Brille im Taxi liegen hat lassen.

Das klingt jetzt lustig, aber ich habe mir an der Stelle schon gedacht, es ist ganz schön riskant, und ich hab mich dann gefragt: Kann man das wirklich so machen? Sind die Informationen, die Sie dann auf diesem Weg bekommen, dieses Risiko wert?

Die Frage stellt sich immer. Die Frage ist immer auch: Ist es das wert, vorzugeben, jemand zu sein und andere Menschen zu täuschen? Mir war es wichtig, besser zu verstehen, was diese Menschen antreibt, wie die Gruppendynamiken funktionieren. Und ich hatte das Gefühl, da online an Limits zu stoßen, auf Grenzen bei den reinen Datenanalysen. Ich vermute, dass es auch ein bisschen meine Naivität und Neugier waren, die mich dann tatsächlich auch offline zu diesen Treffen gebracht haben. Aber ich bin nach wie vor froh, in direkten Dialog mit diesen Menschen getreten zu sein.