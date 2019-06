Deshalb schließt das Museum of Modern Art für vier Monate

Doch es geht nicht "nur" darum, rund 3.700 Quadratmeter an zusätzlichen Galerieflächen zu erschließen und zu gestalten. Das MoMA will auch innovativer werden. Will Kunst aus anderen Regionen wie Lateinamerika oder Asien mehr Raum geben, auch Künstlerinnen prominenter platzieren. Es will selbst seine berühmtesten Kunstwerke wie die van Goghs und Picassos häufiger ihren Platz wechseln lassen. Kurz, das bisher Übliche durch das Unerwartete ersetzen, so hat es Direktor Glenn Lowry gesagt. Das bedeute auch ein künftig neues Nebeneinander der Genres, so Sarah Suzuki: "Wir wollen wirklich neue und andere Geschichten mit unseren Sammlungen erzählen. Die uns erlauben, Gemälde und Skulptur, Film, Fotografie und Design zusammen auszustellen. Ab Oktober etwa wird die 'Sternennacht' von van Gogh immer noch in der ersten Galerie hängen, aber gleich im Nachbarraum dann Film und Fotografie. Schließlich waren das ja auch die Medien, mit denen Künstler wie Cezanne und van Gogh gerungen haben."

Den Kontroversen ein Ende bereiten

Jetzt gelte es, jetzt sei der entscheidende Moment, so sieht es die Umbau-Chefin. Denn die Erweiterung des MoMA hat auch für Kontroversen gesorgt. Etwa, weil es sich ein benachbartes Museum einverleibt hat und das gerade einmal gut zehn Jahre alte Gebäude gegen den Protest von Architekten und Experten abreißen ließ. Doch jetzt will Sarah Suzuki nach vorne schauen. Vier Monate Schließung. Dann der Neubeginn. Das letzte Post It auf dem Kalender hängt auf dem Datum des 21. Oktober. "1. P-Day", steht da. Erster Öffentlicher Tag.

Wie das genau gefeiert werden wird, weiß Sarah Suzuki selbst noch nicht. Groß auf jeden Fall. Vor der langen Sommerpause für Moderne Kunst ist Pam aus Pennsylvania extra noch einmal nach New York gekommen: "Ich wollte nochmal ein paar Sachen sehen, bevor es schließt. Ich freue mich jetzt schon auf die Wiedereröffnung. Das wird großartig. Das Museum hat so einen tollen Ruf – die Leute werden sicher wieder kommen."