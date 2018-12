Der Zeichner und Dichter F.W. Bernstein ist gestorben

1938 in Göppingen im tiefsten Schwaben geboren, studierte er Kunst und Geschichte. Und dann Anfang der Sechziger - er hatte seinen bürgerlichen Namen Fritz Weidle den Künstlernamen Bernstein angehängt - kreierte er zusammen mit seinen Künstlerfreunden F. K. Waechter und Robert Gernhardt eine neue Form von anarchischem Witz. Zuerst beim Satiremagazin Pardon, später dann bei der Titanic. Hoch-Komik nannten die drei Herren das, was sie da machten."Es war wohl weniger das Lachen bei Parton, als dass es eine Institution war, die es mit der Obrigkeit anlegte, der Obrigkeit - die da oben: die Regierung sowieso - das gehört sich, Standard: Adenauer - und mit der Kirche. Die Kirche hat auch am ehesten reagiert. Es gab unzählige unglaubliche Sachen. 'Aktion Saubere Leinwand', von der Kirche initiiert gegen Schmutz und Schund auf der Leinwand. Und das war noch vor Oswalt Kolle", erinnert Bernstein.

Meister der "Unfungskunst"

In satirischer Anspielung auf die Frankfurter Schule um Adorno wurde ihre Gruppe später die Neue Frankfurter Schule. Bernstein ist vielleicht nicht der bekannteste, sehr wohl aber der unkonventionellste Künstler aus dem Trio. Seinen Lebensunterhalt bestritt er ganz bürgerlich als Lehrer. 1984 wurde er als Professor für Karikatur und Bildgeschichte nach Berlin berufen, wo er bis zur Pensionierung lehrte. Jede Menge Unfugskunst hat er geschaffen, Zeichnungen, Bilder und Cartoons, angefangen von seinen berühmten Wimmelbild bis zu den scheinbar so dahin gekritzelten Strichmännchen. Ein großes experimentierfreudiges Werk. Als Chef-Lyriker der Frankfurter Nonsense-Freunde brachte er außerdem zahlreiche Gedichtbände heraus.

"Hab keine Romane geschrieben, keine einzige Sinfonie. Mein Umsturz ist Stückwerk geblieben, wie meine Tanz-Theorie. .... nicht eine Kathedrale, kein Dachgeschoss ausgebaut. Und wenn ich mal male, wird Mist ... Nur dieses kleine Gedicht, reicht das nicht?"

"Die Abschiede sind ein schwieriges Thema"

Bernstein hat, besonders im Alter, etwas Distinguiertes bekommen. Sein Markenzeichen, der sauber gestutzte Schnauzbart, war weiß geworden. Er schaute fröhlich zurück. Aber auch ein bisschen wehmütig: "Die Abschiede sind ein schwieriges Thema. Es gibt immer jetzt ein paar Themen, da kann ich mich mit niemandem verständigen. Da konnte ich Bernhard anrufen, sagen, hör mal, hast du mal? Und dann diese letzten Jahre, ich war in der Trauerhalle des Frankfurter Hauptfriedhofs schon Stammgast. Ich hatte meinen Platz, durfte, musste, konnte da auch Reden halten. Und. Da liegen sie jetzt alle. Adorno, Schopenhauer, Waechter, Gernhardt."

Bernstein ist am Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben, wie jetzt das Frankfurter Caricatura Museum mitteilte.