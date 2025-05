Der wohl Schönste seiner Art: Töpfermarkt in Dießen am Ammersee

Der Dießener Töpfermarkt (externer Link) gilt als der schönste in ganz Europa. Die Aussteller präsentieren ihre Arbeiten direkt in den Seeanlagen, zwischen historischen Fischerhütten, Dampfersteg und Segelschule, am gegenüberliegenden Ufer thront die Klosterkirche von Andechs, in der Ferne erhebt sich das Alpenpanorama. "In den 25 Jahren seines Bestehens in den Seeanlagen hat sich gezeigt, wie geeignet der Ort am Ufer des Ammersees für den Töpfermarkt ist. Hunderttausende Menschen sind in diesem Vierteljahrhundert nach Dießen gekommen", sagt Marktleiter Wolfgang Lösche.

160 Ausstellende aus aller Welt

Aber nicht nur die Umgebung hat es in sich, auch die Arbeiten der Keramikerinnen und Keramiker sind von herausragender Qualität. Eine Fachjury wählt unter hunderten von Bewerbern rund 160 Keramiker für den Markt aus. Am Ende präsentieren sich hier Aussteller aus ganz Europa und sogar ein Keramiker aus Usbekistan. Beliebter Anziehungspunkt ist auch die lebende Werkstatt des kretischen Töpfers Georgos Tziligkakis. Mit der Keramikschule Landshut und der Keramikklasse der Kunsthochschule Burg Giebichenstein aus Halle an der Saale präsentieren sich auch wichtige Ausbildungsstätten. Schirmherr des Jubiläumsmarktes ist übrigens "Haindling"-Star Hans-Jürgen Buchner. Vor seiner Musikkarriere machte er in Landshut eine Ausbildung zum Keramiker und wurde mit 21 Jahren Bayerns jüngster Töpfer-Meister.

Schirmherr "Haindling" war einst Töpfer

Vom Kaffeepott bis zum Kunstwerk hat der Dießener Töpfermarkt alles zu bieten, was man aus einem Batzen matschigen Tons so machen kann: Feuerschalen und Fischplatten, Frühstücksteller und Blumenvasen, Gartenskulpturen oder Teekannen. "Keramik ist weit mehr als nur Form und Funktion. Sie erzählt Geschichten – von den Händen, die sie geformt haben, von den Ideen, die sie inspirierten. Jede Schale, jede Vase, jede Figur hier ist ein Unikat, ein Ausdruck von Kreativität und Handwerk, der gleichzeitig zeitlos und doch zutiefst menschlich ist", betont Dießens Erste Bürgermeisterin Sandra Perzul.