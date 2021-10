Der will nicht auf dem Teppich bleiben: "Werther" in Regensburg

Mit seinem "Werther" warf der spätere Weimarer Großdichter ja einen Sprengsatz in die behäbige Gesellschaft, nicht nur die seines zeitweisen Beschäftigungsorts Wetzlar, und bahnte der Romantik den Weg, die dann ständig nach der sprichwörtlichen blauen Blume suchte und doch tatsächlich der Liebe einen Platz freikämpfen wollte - nicht nur in der Fantasie, sondern auch im richtigen Leben. Das war damals, wo die meisten Leute bekanntlich verheiratet wurden und sich dabei an Standesgrenzen hielten, noch eine total schräge Vorstellung, und das hat Regisseur Nurkan Erpulat am Theater Regensburg zeitgemäß bebildert.

Schritte auf die nackten Planken

Auch bei ihm sprießen zwar blaue Blumen, massenweise Hortensien, aber nur im Gewächshaus: Mehr traut sich die Alkoholiker- und Zigarren-Truppe nicht, die hier in all ihrer Spießigkeit vorgeführt wird. Lauter Krawattenträger in unauffälligen Anzügen, und die Frauen führen Halsschleifen spazieren. Ausstatterin Katrin Nottrodt hatte einen Konzertflügel auf die ansonsten schwarze Bühne gestellt: "Massenet" steht drauf, der Name des Komponisten. Am Ende hebt das Instrument ab, wie übrigens auch die weiße Auslegeware am Boden: Dieser Werther bleibt garantiert nicht auf dem Teppich, und seine Charlotte wagt schließlich auch ein paar Schritte ins Ungewisse auf die nackten Planken, wenn auch viel zu spät.