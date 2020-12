Der Weg zum Widerstand: Zwei neue Biografien über Sophie Scholl

Das Schweigen angesichts der Ereignisse ist auffällig. In den überlieferten Aufzeichnungen Sophie Scholls aus dem Herbst 1938 findet sich kein Hinweis auf die Verfolgung der Juden in Deutschland. Die damals 17jährige Schülerin, lange eine begeisterte BDM-Führerin, schrieb viel lieber ausführlich über Gefühle und Lektüren. Mit dem Bild der mutigen Widerstandskämpferin mag das alles nicht so recht zusammen gehen. Es ist aber eben auch eine Facette ihrer Biographie, wie es sowohl Maren Gottschalk als auch Robert M. Zoske zeigen. "Am Tag der sogenannten Reichskristallnacht hört man nichts von Sophie.", wundert sich der Biograph Zoske. "Obwohl sie am nächsten Tag zwei lange Briefe schreibt, an ihren Freund Fritz Hartnagel und an eine Freundin, Lisa Remppis, lange Briefe. Da geht sie auf das, was wenige Stunden zuvor in Ulm, auf schreckliche Art und Weise passiert ist, mit keinem Wort ein. Sie hatte entweder keinen Blick dafür. Oder es war ihr nicht allzu wichtig. Sie war keine Widerstandskämpferin der ersten Stunde, noch war sie philosemitisch eingestellt."

Getrieben von großem Lebenshunger

An Büchern über Sophie Scholl wie überhaupt über die "Weiße Rose" mangelt es nicht. Vor zehn Jahren erschien die letzte große Biographie der studentischen Widerstandskämpferin, von Barbara Beuys. Sie war die erste, die den im Institut für Zeitgeschichte archivierten Nachlass auswerten konnte. Maren Gottschalk und Robert M. Zoske – seit langem mit der Geschichte der "Weißen Rose" befasst – schließen mit ihren Büchern daran an und erweitern das bestehende Bild in einigen wichtigen Nuancen. Maren Gottschalk schildert Sophie Scholl als junge Frau auf der Suche nach sich selbst, getrieben von einem großen Lebenshunger: "Dieser Lebenshunger, diese Ressource des Optimismus, der Freude, des Glücklichsein-Könnens über die Schönheit der Welt, das Lachen, das war ein ganz starker Zug von ihr", meint Gottschalk. Manifestiert habe er sich in ihren Briefen an Fritz, an Freundinnen, an die Familie, aber auch im Bedürfnis, in die Natur zu gehen, zu schwimmen, Rad zu fahren, sich auszutoben sich körperlich selber zu erleben und ihre eigene Kraft immer wieder zu spüren.